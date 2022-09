María Fernanda Cabal criticó al anuncio de Petro de un cese al fuego multilateral: “Están esquizofrénicos”

La propuesta de eliminar el porte de armas no cayó en gracia a algunos sectores políticos del país. Fotos: Colprensa

El presidente Gustavo Petro anunció la posibilidad de realizar un cese al fuego multilateral con los diferentes grupos armados con el fin de poder seguir avanzando en la denominada “Paz total”. El jefe de Estado señaló que en los próximos días se podrían ver avances para poner un alto al fuego y de esta manera acordar diálogos que lleven a finalizar el conflicto que se vienen viviendo en el país desde hace más de 60 años como es el caso del ELN. Ante este anuncio la senadora y líder de la oposición, María Fernanda Cabal, se mostró en contra y aseguró que, “están esquizofrénicos”.

“En cuestión de días se va a plantear un tema público: la posibilidad de un cese multilateral del fuego que sería el inicio del fin de la violencia, con todos los que se adhieran a esa posibilidad (...) Involucrará a todos los que deseen un proceso de negociación con la justicia en Colombia para desmantelar organizaciones criminales. Lo que les proponemos es cesar hostilidades, muerte, cesar el fuego. Dado que es una pluralidad de organizaciones, eso se llama cese del fuego multilateral”, afirmó Gustavo Petro en su visita a los Estados Unidos.

Además de esto, el jefe de Estado colombiano también explicó que durante el cese al fuego que se espera que, “el Ejército va a funcionar, llegando a los territorios que no ha podido llegar antes porque están las organizaciones controlando el territorio”. Sin embargo, esta opción va en contra de lo mencionado por el ministro de Defensa que calificó como absurda la idea de que haya un cese al fuego cuando aún no se han pactado negociaciones de paz y reitera que hasta el momento solo se han realizado algunos acercamientos con ciertos grupos armados.

También puede leer: Roy Barreras califica de “generosa” la propuesta de Petro de poner en marcha un cese al fuego multilateral

Tras el anuncio del mandatario, la senadora María Fernanda Cabal, manifestó en sus redes sociales que, “Están esquizofrénicos; ahora pretenden desarmar las Fuerzas del Orden para llegar al cese multilateral. ¿Entonces quién garantizará la seguridad, la vida, bienes y honra de los ciudadanos?”. Es importante señalar que la congresista ha dejado en claro su posición política con respecto a la denominada “Paz total” ya que considera que esto podría llevar a la impunidad.

Hace algunos días el presidente Gustavo Petro respondió a quienes critican los acercamientos y los posibles diálogos con grupos armados y afirmó que “la paz siempre será criticada. No he escuchado, en algún momento de la historia de Colombia en donde yo haya podido ser parte, que no se critique la paz. Lo que más hay que criticar es la guerra, si logramos que todas las personas en Colombia abandonen el camino de las armas estaremos construyendo una gran nación”.

Esto le puede interesar: Terminó polémica por el oratorio del aeropuerto El Dorado, se queda

Sobre esta apreciación, la senadora respondió al jefe de Estado y señaló que, “Lo que se critica es la falta de autoridad y la impunidad que le está prometiendo a cuanto criminal se lo propone; o ¿será que estas 22 bandas terroristas pagarán cárcel por sus delitos?”.

Cada día que pasa surgen nuevos escenarios y comentarios por parte del gobierno y la oposición que siguen abriendo la brecha de diferencia entre las dos corrientes políticos. Recientemente el jefe de Estado señaló que un fiscal le hizo trampa a Iván Márquez y a Jesús Santrich, quienes fueron jefes negociadores en los Acuerdos de la Habana. La congresista Cabal reaccionó a estos comentarios y dijo, “¿Entonces qué diremos? ¿pobres víctimas Santrich y Márquez? Debería entender que es presidente, no defensa de esos terroristas”.

SEGUIR LEYENDO: