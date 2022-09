María Fernanda Cabal criticó los acuerdos de La Habana: “Ahora están sentados dialogando de paz con los mismos terroristas”

La senadora del Centro Democrático criticó a Mafe Carrascal y a Agmeth Escaf. Foto: Colprensa

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, es una de las acérrimas opositoras al gobierno de Gustavo Petro y ha manifestado constantemente que no está de acuerdo con los diálogos de paz que pretende implementar el jefe de Estado con los grupos armados y bandas criminales con el fin de alcanzar la denominada “Paz total”. La congresista de derecha manifestó que este tipo de situaciones podrían llevar a la impunidad.

Recientemente se confirmó que un equipo del gobierno de Gustavo Petro, que estuvo conformado por el comisionado de Paz, Danilo Rueda y dos observadores internacionales, se reunió con miembros líderes de las disidencias de las FARC en el departamento de Caquetá, esto con el fin de establecer las posibles rutas para lograr implementar los diálogos de paz.

Es importante resaltar que esta disidencia del Estado Mayor Central y que había sido comandada por Gentil Duarte, nunca entró en el proceso de Paz y los Acuerdos de la Habana. Según informó el documento de esta reunión, las partes se mostraron abiertas a entablar diálogos, los cuales podrían empezar con un cese al fuego multilateral.

El presidente Gustavo Petro, que se encuentra realizando una visita en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, se refirió a los primeros acercamientos de su gobierno con las disidencias y afirmó que, “la paz siempre será criticada. No he escuchado, en algún momento de la historia de Colombia en donde yo haya podido ser parte, que no se critique la paz. Lo que más hay que criticar es la guerra, si logramos que todas las personas en Colombia abandonen el camino de las armas estaremos construyendo una gran nación”.

Por esta razón la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, criticó los diálogos de paz con las disidencias de las FARC y fue enfática en señalar que lo que se critica es la falta de “autoridad y la impunidad”.

También se cuestionó sobre si algunas de las 22 bandas criminales pagará cárcel. La congresista, que también ha sido una de las figuras políticas que más ha criticado los Acuerdos de la Habana y no dejó pasar este momento sin lanzarle un “vainazo” al proceso de Paz que se desarrolló entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las FARC.

“Llevan seis años gritando que las FARC se desmovilizaron; que lograron un acuerdo histórico y ahora están sentados dialogando de “paz” con los mismos terroristas”, aseguró la senadora María Fernanda Cabal en sus redes sociales. Además en otro trino cuestionó, “buena pregunta: ¿Paz total es que el sistema de la JEP no quiera recibir información de ubicación de fosas de niños fusilados por las farc? ¿Y que los disidentes -farianos- asesinen informantes?”.

La senadora también le respondió al presidente Gustavo Petro cuando este manifestó que la “paz siempre sería criticada”, a lo que señaló que, “lo que se critica es la falta de autoridad y la impunidad que le está prometiendo a cuanto criminal se lo propone; o ¿será que estas 22 bandas terroristas pagarán cárcel por sus delitos?”.

Por último, María Fernanda Cabal también rechazó la decisión de que el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, sea escogido por el gobierno del presidente Gustavo Petro como garante de paz para los diálogos con el ELN. “¿A quién no le va a preocupar que un dictador genocida sea garante de “paz”? Para los únicos que eso es normal, es para sus amigos”.

