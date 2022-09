Andrea Valdiri se metió en el ‘papel de telenovela’ al imitar villanas mexicanas

Andrea Valdiri fue la antagonista en una producción que realizó en compañía de su esposo, Felipe Saruma. Instagram:@andreavaldirisos

Una de las parejas del momento está conformada por Andrea Valdiri y Felipe Saruma. Se destacan a través de redes sociales debido a que comparten cada proyecto que ejecutan y, como consecuencia de su amorío, se han vuelto para algunos usuarios modelos a seguir.

Se afirma constantemente en la web que la dupla representa un ideal del amor ya que su romance, que ha durado al menos dos años, es inigualable debido al apoyo que se dan el uno al otro. A través de redes sociales la intérprete de ‘Violento’ o ‘De revista’, con el respaldo de su enamorado, dio un adelanto de la próxima producción en la que aparecerá frente a las cámaras.

Tal como lo mencionó en sus InstaStories, en las que 8,7 millones de seguidores tienen acceso a su contenido, la barranquillera estaba grabando unas escenas para la corporación de su esposo en la que era la antagonista. Debido a que posiblemente estaba practicando su nivel de memoria, decidió sacar provecho de su outfit y seleccionó los mejores clips de tres distinguidas actrices mexicanas.

“Como dicen mis amigas las Machis, La Usurpadora. Que divino, mira glam, Venecia, París. Voy a actuar, me voy a meter en el papel, hermana, que me tocó en Catrina. Esta mujer, es una mujer p*rra vieja, hermana, que le encanta la dineraaa, y embaucó a un tipo”, argumentó Valdiri frente a su vestuario.

Lució un elegante atuendo color rojo, un maquillaje de tonos oscuros que realzaron su mirada y una boina blanca para simular un estilo francés, sin dejar de lado su larga cabellera que la ayudó a verse más bella de lo que ya es. Todos los componentes anteriores los usó para imitar las cortas escenas que encontró de las reconocidas latinoamericanas y para ‘dar su mejor cara’ mientras trabajaba en el nuevo proyecto con Saruma.

Andrea Valdiri publicó varios videos actuando como personajes de telenovela. Instagram: @enlamovidacol

Los admiradores de la mujer de 31 años tuvieron la oportunidad de presenciar en el perfil oficial de Instagram de Valdiri sus comunes ocurrencias y gran sentido del humor gracias a las humorísticas escenas que escogió mientras se tomaba un tiempo de descanso:

No tardó en sacar algunas carcajadas de los fanáticos debido a que su primer elección fue la escena en la que el famoso personaje de Teresa Chávez expresa “Porque entre ser y no ser, yo soy. Soy todo lo que he querido y estoy feliz, porque siempre logro todo lo que me propongo”. Se trata de una famosa puesta actoral en la que la actriz mexicana, Angelique Boyer, se expresa en la telenovela, que lleva el mismo nombre del personaje principal, con maldad y avaricia.

Otro de los cómicos momentos se dio cuando interpretó el personaje de Paola Bracho, actuado por Gabriela Spanic. La producción norteamericana que Valdiri estaba versionando a su estilo tiene como título “La Usurpadora” y estas fueron sus palabras:

“Zorr*, así que acabaste tu pacto conmigo para fastidiar a los Bracho, ¿Eh? Traidora maldita”.

Mientras su esposo, Felipe Saruma, parecía una mujer, se simuló una escena en la que pareciera que el influenciador fuera su mejor amiga, una aliada, cómplice o quizá otro personaje malvado. En esa oportunidad, dio con el clip de Soraya Montenegro, mujer que en la vida real se llama Itatí Cantoral y que tiene características maliciosas en la reconocida novela mexicana “María la del barrio”.

“Lo quiero a él, quiero dominarlo, hacerlo mío. Aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo. ¿A odiarlo? ¡Sí, a odiarlo! Porque me conozco…”.

