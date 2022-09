Seguidores de Juan Duque le piden que haga el remix de su canción con Andy Rivera

Piden a Juan Duque que grabe el remix de su canción + Chimbita junto a Andy Rivera. Foto: Instagram @juanduque

Diferentes versiones se han escuchado sobre la posible mala relación que existe entre Andy Rivera y Juan Duque, al parecer por las constantes indirectas que han protagonizado en redes sociales, por lo que sus seguidores afirman, sería la relación que sostiene el paisa con Lina Tejeiro. Adicionalmente, las dedicatorias que ha hecho a la actriz en buena parte de sus presentaciones en público, lo que también tendría molesto al intérprete de Te pintaron pajaritos.

Mientras todo esto ocurre en el ámbito digital y profesional, Juan Duque realizó una publicación a través de sus redes sociales en la que lanzó una pregunta que decía: “¿A quién montamos en + Chimbita remix?”. A lo que sus seguidores reaccionaron con la respuesta que involucre a Andy Rivera en el nuevo sencillo.

A lo que Juan Duque respondió: “Negocios son negocios”, por lo que varios atinaron a afirmar que estaría pensando en comunicarse con el hijo de Jhonny Rivera para hablar de temas musicales, más allá del posible roce que exista entre los artistas por el corazón de Lina Tejeiro.

La publicación fue replicada por el portal de chismes Rastreando Famosos en el que los internautas dejaron sus comentarios respecto a estas declaraciones de Juan Duque. Algunos lo felicitaron por asumir con madurez y profesionalismo su carrera, mientras que otros afirmaron que solamente desea marcar territorio frente al cafetero por el amor de la actriz.

Los comentarios más llamativos fueron: “así es, una cosa no tiene que ver con la otra y Andy es muy talentoso”; “ese como que lo que siempre ha querido es fama, no le llega al nivel de Andy”; “el que se quiere hacer notar ya sabemos quién es”; “ahora le da depresión a Andy”; “obvio a él que le importa si canta con el ex de la novia, solamente le importa el dinero”; “ya cansan haciéndole bullying a Andy”, entre otros.

A continuación, la publicación de Juan Duque sobre trabajar de la mano con Andy Rivera:

Seguidores de Juan Duque le piden que trabaje musicalmente con Andy Rivera. Tomada de Instagram @rastreandofamosos

Andy Rivera abrió su corazón y habló de sus emociones

Recientemente, Andy Rivera sorprendió con una publicación a través de sus InstaStories en las que hizo referencia a los avances que ha tenido con las visitas al psicólogo para tratar su problema de ansiedad y depresión. El artista dejó un contundente mensaje con el que dejó claro que hay que hacerle frente a cada proceso que tiene en la vida, de forma individual, así otros hubieran sido los culpables.

“Bueno mi gente es que algo que a mí me parece injusto de la vida, es que cuando a uno llegan y lo hieren, en el caso por ejemplo: alguien llega y le clava a uno un puñal; la responsabilidad es de uno que tiene la herida de ir a un médico y decirle: ‘Venga, hágame algo en qué me ayuda’, lo mismo pasa con las emociones”, fueron las primeras palabras que pronunció Andy Rivera al respecto.

Posteriormente, señaló que uno como ser humano no debe quedarse con el rencor guardado en el corazón, por más de que intenten pisotearlo a uno; sin embargo, dejó claro que la sanación depende de cada persona sin esperar que sea quien hizo el daño el que venga a solucionarle lo problemas que generó.

El artista padece de una fuerte depresión y ansiedad, lo que lo ha mantenido alejado de los escenarios

“Así nos haya herido otra persona, la herida la cargamos nosotros y sanarla es nuestra responsabilidad, así haya un poquito de disgusto y haya que aceptarlo, pero cuando entendamos que es nuestra responsabilidad más rápido sale uno de esas frustraciones, de esos malos sentimientos y de esas frustraciones, así que ánimo”, concluyó el cantante.

