Exmiembro del partido de Rodolfo Hernández asegura que el ingeniero no ganará la gobernación de Santander

Senator Rodolfo Hernandez gestures as Colombia's congress opens its new session ahead of the inauguration of leftist President-elect Gustavo Petro, in Bogota, Colombia July 20, 2022. REUTERS/Nathalia Angarita

La exmiembro del partido político Liga de Gobernantes Anticorrupción, y ahora representante a la Cámara, Erika Sánchez, señaló que es muy probable que el ingeniero y muy pronto exsenador, Rodolfo Hernández, no obtenga la cantidad de votos necesarios para ser el gobernador del departamento de Santander, ahora que decidió renunciar a su curul en el Senado como oposición al gobierno de Gustavo Petro Urrego.

En una entrevista a la publicación web e impresa Semana, Sánchez señala que la política es muy dinámica y que es muy probable que el potencial electorado en el departamento de Santander lo castigue por no hacerle frente al presidente como oposición

“El ingeniero ahorita no tiene un potencial electoral de 10.600.000 colombianos, ahorita el potencial electoral ya es muy efímero. La gente se siente defraudada, la gente siente que él no ha hecho un ejercicio desde la oposición. Poner un Twitter no significa nada frente a lo que hay que luchar acá”, señaló la congresista a Semana.

Además señala que no sería la primera vez que algo así sucede y más para la Gobernación de Santander, donde parece ser que sus pobladores no olvidan las promesas incumplidas, “le manifesté alguna vez mi preocupación que si él dejaba la curul pueda que se repita la historia de lo que sucedió hace algunos años con el senador Leonidas (Gómez), quien renunció a la curul de Senado, tenía aspiraciones a la Gobernación y Santander no lo respaldó, Santander lo castigó”, señaló a ese medio.

Y es que la representante presagió un oscuro panorama para quien era el líder del partido donde militaba, ya que ni siquiera el ingeniero tendría la posibilidad de hacerse con las Alcaldía de Bucaramanga por segunda vez.

“(...) yo veo con mucha preocupación un panorama muy incierto, dudo que realmente a Rodolfo le alcancen los votos para la Gobernación o para la Alcaldía. Mi invitación era que terminara su periodo legislativo, le mostrara a Colombia que él realmente les iba a responder a los colombianos y realmente iba a ser la oposición a este gobierno para hacerle cumplir todas las promesas de campaña”, señaló Sánchez sobre Hernández.

La congresista señala que muchos de los electores que votaron por él en segunda vuelta se sentirán desprotegido solo por cuenta de que el ingeniero no se siente cómodo con en el legislativo, además señaló que en redes sociales, lugar donde se mide el “pulso” del país no se le ha visto con la misma rigurosidad que en durante la campaña presidencial.

“Colombia puso en él los ojos para que pudiera tener un control exhaustivo, y al renunciar, al no sentirse cómodo, al irse a otro escenario, se van a sentir desprotegidos (...) No veo un panorama muy favorable para las elecciones a la Gobernación”. señaló a Semana.

Además, que el sentir de los colombianos puede estar enfocado en el el que el ingeniero utilizó su curul con el fin de que le dieran la personaría jurídica para el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción. Además, afirmó que tiene aún varios procesos pendientes con la ley, como es el caso de con Vitalogic por irregularidades en el contrato de tratamiento de residuos solido en el que estaría involucrado uno de sus hijos.

