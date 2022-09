El Movistar Team renovó por dos temporadas más el contrato a una ciclista colombiana

La ciclista colombiana Paula Patiño renueva su contrato con el Movistar Team por dos temporadas más Crédito: Sprint Cycling Agency / Movistar Team

El equipo español Movistar Team confirmó la renovación del contrato de la ciclista colombiana Paula Patiño por dos temporadas más. La antioqueña tenía contrato hasta finales del 2023 y alargó su permanencia en una de las escuadras más importantes del ciclismo femenino a nivel mundial. Su nuevo vínculo irá hasta diciembre del 2025 bajo las órdenes de Sebastián Unzué.

La colombiana ha protagonizado un 2022 más que bueno: fue cuarta en la Vuelta a Andalucía, sexta en la vuelta en Eibar, logó su primer podio en una carrera por fuera de Colombia en Irurtzun, al terminar tercera, top-ten en dos carreras del WorldTour de la Unión Ciclística Internacional como Itzulia y Burgos; y su trabajo fue determinante tanto en Giro como en Tour para que Annemiek Adriana van Vleuten consiguiera el título en ambas grandes vueltas. Otros resultados destacados fueron el tercer puesto en la general de Ardèche, su primer cajón en una vuelta por etapas europea.

Paula Patiño, nacida en el municipio de La Ceja, Antioquia, destacó que esta ha sido una de sus mejores temporadas como profesional. También se mostró orgullosa por su aporte en los título de su compañera neerlandesa y espera que durante las próximas tres temporadas con el Movistar Team logre seguir creciendo profesionalmente y conseguir algún campeonato.

“Esta temporada para mí ha sido de las mejores. He podido alcanzar un gran estado de forma que me ha ayudado a realizar grandes carreras, especialmente desde abril y hasta este final de campaña. Muy feliz y orgullosa también de haber sido parte del doblete Giro-Tour; ha sido de las experiencias más enriquecedoras que he vivido; estos títulos con Annemiek, que además de ser gran profesional es una magnífica persona. La esperanza para estas próximas tres temporadas es sin duda seguir mejorando y progresando”.

Así mismo, la deportista destacó su crecimiento como ciclista siendo más madura y aprendiendo a leer mejor cada momento de la carrera, “Ya tengo más experiencia y madurez y este año nos dimos cuenta que podemos estar en un nivel bastante alto, peleando junto con las mejores; cada año voy siendo más consciente de la corredora que puedo ser, y tengo muchas ganas de pelear por el máximo estos tres próximos años. Feliz y orgullosa de ser parte de la familia Movistar Team y espero que sigamos progresando juntos”:

Sebastián Unzué, director deportivo del equipo español, aseguró que Paula Patiño es una de las escaladoras con mayor calidad de todo el pelotón internacional. Así mismo, se refirió a su participación en el Giro de Italia y el Tour de Francia que fueron ganados por la cuadra española, líder del ranking de equipos femeninos de la Unión Ciclística Internacional:

“Tanto Paula como Jelena son parte indispensable de la ‘columna vertebral’ de Movistar Team. Ambas firmaron tres años con nosotros en 2020, y su rendimiento y trabajo les hacen sin duda merecer otro contrato a largo plazo como el que han firmado. Por mi parte, muy agradecido por la confianza que siempre han demostrado en este equipo, por querer seguir aquí y por lo fácil que hacen todo siempre. Paula ha dado en 2022 un paso adelante muy importante, asentándose como una de las escaladoras de más calidad del WorldTour. Creo que no hay 15 corredoras que ‘para arriba’ vayan como ella. Tenerla en Giro-Tour este año es la demostración de su calidad; es un seguro en la montaña y en todas estas temporadas en el equipo ha ido creciendo y mejorando

