Federico Gutiérrez salió en defensa de Gustavo Petro: “Rechazo total a la mentira”

Desde el domingo el presidente Gustavo Petro viajó hasta la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, para cumplir una agenda con varios compromisos internacionales, especialmente para participar en la Cumbre de Transformación de la Educación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), encuentro que tuvo la oportunidad de liderar.

El jefe de Estado colombiano antes de presidir la asamblea en las Organización de Naciones Unidas, en una plaza de la ciudad norteamericana se refirió a una multitud de personas que estaban a la expectativa de su llegada, allí como es de costumbre el mandatario a partir de metáforas expresó sus ideas, lo que ocurrió fue que un usuario de internet tomó un fragmento de ese discurso para editarlo, modificando la velocidad para hacerlo parecer bajo los estados del licor.

Video editado en el que se le acusa al presidente Petro de estar aparentemente ebrio

El fragmento audiovisual no tardó en generar revuelo en las redes sociales, tanto por los desprevenidos que creían el evidente montaje como real y los usuarios que aprovechaban para insultar o burlarse del mandatario colombiano.

Pues ‘el chiste’, no le pareció agradable al exalcalde de Medellín y excandidato a la presidencia Federico Gutiérrez, quién salió en defensa de su opositor y señaló que ese tipo de recursos no van de la mano con la política.

“Ayer difundían un video falso de una supuesta intervención del Presidente @petrogustavo en New York. Rechazo total a la mentira. Tengo grandes diferencias sobre visión de país con él, y siempre hablaré desde los argumentos. Espero que de ese lado también lo hagan”, trinó ‘Fico’.

De igual manera, el presidente tuvo que salir en defensa de su nombre e incluso recordó al periodista y columnista Ernesto Yamhure que la calumnia es un delito tipificado en Colombia, así lo hizo el mandatario al comprobar que Yamhure también compartió el video editado con el mensaje “Y Chupe Guadalupe”.

Así fue como el jefe de Estado se refirió al video que se compartió hasta hacerse viral en redes sociales, al punto de ser tendencia el tema en Twitter en la noche del lunes.

Aclaración del presidente Gustavo Petro. Foto tomada de @petrogustavo

De igual manera el activista Beto correal salió en defensa del presidente de la República trinando un fragmento del vídeo de Petro sin ninguna edición.

El combo de los miserables que tienen un Space en twitter dirigido por el asesor de Carlos Castaño @ernestoyamhure y una impresentable, están compartiendo un video editado de @petrogustavo luciéndolo ver ebrio. Acá está el real.



No se dejen engañar. pic.twitter.com/tiK6RuTeyS — Beto Coral (@Betocoralg) September 20, 2022

Ante la respuesta Yamhure replicó al jefe de Estado llamándolo “alcohólico” y aseguró que él compartió el video, pero no lo editó. “El alcoholismo no es un delito señor presidente de Colombia, es una enfermedad. PS: El vídeo no es mío. Es de un tuitero. ¡Salud!”, señaló el activista en Twitter.

Activista contesta a Petro ante el video falso. Foto: Twitter @ernestoyamhure

Referente al discurso del presidente Gustavo Petro en la ONU quedaron muchas impresiones respecto a sus declaraciones sobre la economía del amazonas, plantas, hidrocarburos e incluso la guerra contra las drogas. Posiciones a favor y en contra despertó el presidente de Colombia.

“Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, necesita que todos construyamos una mejor sociedad. ¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder”, indicó el primer mandatario.

