“Es una alegría después de tanto tiempo”: ‘No Te Va Gustar’ regresa a Colombia

Infobae Colombia habló con Emiliano Brancciari, vocalista y líder de No Te Va Gustar, previo al inicio de su gira en Colombia, sobre su último disco, su proceso de composición y lo que tiene preparado para sus conciertos en suelo colombiano. Foto: Archivo Infobae.

Con casi 30 años de carrera artística a sus espaldas, los uruguayos de No Te Va Gustar llegan a territorio colombiano para presentar su más reciente trabajo discográfico Luz, en una pequeña gira en la que visitarán Manizales (el 21 de septiembre), Bogotá (22 y 24 de septiembre) y Medellín (23 de septiembre).

Además, los uruguayos son parte del cartel de lujo del Festival Cordillera, que en su primera edición reunirá, el 24 y 25 de septiembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, a algunos de los más grandes exponentes del rock en español latinoamericano.

Infobae Colombia habló con Emiliano Brancciari, vocalista y líder de No Te Va Gustar, previo al inicio de su gira en Colombia, sobre su último disco, su proceso de composición y lo que tiene preparado para sus conciertos en suelo colombiano.

Emiliano, en una entrevista usted dijo que venir a Colombia fue como un amor a primera vista, ¿qué significa volver a Colombia hoy cerca de cumplir 30 años de carrera?

La verdad es que es un alegría después de tanto tiempo, después de un periodo bastante oscuro para todos, el poder reencontrarnos con la gente que nos quiere, con ese público que es tan cálido con nosotros. La verdad que es una alegría volver cuando nos enteramos de que regresábamos, la verdad que nos pusimos muy contentos y ya faltará muy poco, así que preparados para ir a disfrutar una vez más de nuestros shows allá.

En estos casi 30 años de carrera, No Te Va Gustar ha explorado muchos ritmos y han evolucionado y mutando constantemente, ¿de dónde viene esa inquietud que ha propiciado esa mutación musical?

Lo que nosotros tratamos es de que las inquietudes musicales nos sigan manteniendo motivados y de no estancarnos en lo que en lo que ya hicimos y no ponernos límites. Nosotros vamos escuchando música muy diversa, muy diferente... somos muchos músicos, entonces empezamos a intentar tocar cosas distintas y que nos mantengan entretenidos, o sea, viene por ahí, de tratar de traducir lo que queremos decir de diferentes maneras, sin perder la esencia de la banda, porque creo que no se pierde, porque hay algo que ellos que vos escuchaste el grupo y te das cuenta de que somos nosotros, porque pasa por nuestros filtros, pero tratamos de no ponernos muchos límites.

Ustedes son muchos músicos y usted, Emiliano, es el que escribe la mayoría de las canciones, o casi todas. ¿Cómo ese tire y afloje a la hora de componer y crear nuevas canciones?

Yo les muestro demos, que hago de la manera que se me ocurren, con el género que se me ocurre, pero después, una vez que llega a la sala de ensayo, muchas de esas ideas se respetan, porque gustan y yo muchas otras cambian y van a hacia otro lugar, porque todos opinamos, porque vale la opinión de todos. A veces hay canciones que ni siquiera les gusta entonces, quedan ahí en el olvido y quién sabe si en algún momento las retomamos. Ha ocurrido que hay algunas canciones que vuelven a tener oportunidad, pero bueno, es eso es el ese ida y vuelta en la sala de ensayo donde todos opinamos y donde algunas cosas cambian radicalmente y otras no.

En la foto los miembros de la banda a su llegada a Manizales. Foto: @ntvgoficial, Twitter.

¿Cómo reconcilian las referencias e influencias de todos?, pues son una banda bien numerosa.

No paramos de escuchar música y mucho más ahora que se ha democratizado, digamos, la escucha de la música, vos podés escuchar lo que sea el momento que quieras. Entonces, influencias hay de todo tipo, quizás, cuando empezamos, teníamos unos cuantos discos y los que escuchábamos en la radio y con eso armamos un horizonte, un panorama, que ahora es infinito. Todo lo que podés escuchar y todo lo que podés absorber de toda la música que hay disponible.

Ya que habla de esas canciones que a veces se desengavetan y se recuperan, ¿por qué tienen una nueva oportunidad?

De todas esas canciones que van quedando, que son muchas por cada disco, siempre hay alguna que nos queda, a un par de compañeros o a mí, que nos queda esa sensación de “a esta podríamos haberle dado otra oportunidad” y se le da y, muchas veces, hemos dado con la versión correcta y a la que le llegó el momento. Nos ha pasado con clásicos de la banda como Tan lejos, que fue una canción que quedó relegada en dos o tres discos, hasta que pudimos encontrar una forma de que a todos nos gustara. Nos pasó con Autodestructivo, que es otra canción que quedó fuera de muchos discos, hasta que le llegó su momento y la grabamos. Pero después hay un montón que no las volvemos a tocar ni las volvemos a revisar.

Uno de los sencillos de su último disco, La rama, es una canción que nace, según tengo entendido, de un incidente con un alguien que intentó pasarse de gracioso, ¿qué fue lo que pasó? Y ¿cómo fue el sublimarlo en una canción?

El mundo está lleno de haters, fue una persona que se pasó de gracioso en una noche en la que yo estaba pasando muy bien con unos amigos, pero esa mala energía se tradujo en una canción que habla de eso, de que por más que me quieras arruinar la noche no lo vas a lograr, porque realmente no voy a entrar en tu viaje.

¿Qué tanto tiempo pasó entre el incidente y el sentarse a componer la canción?

Fue al otro día. Tenía una guitarra, ahí estamos en el Cabo Polonia, que es el lugar maravilloso acá de la costa uruguaya. Al otro día me puse con la guitarra a tocar y a escribir cosas y de ahí salió.

Entonces sirvió como catarsis...

Me sirve eso, de pequeñas cosas puedo hacer canciones y eso me ayuda un montón.

Hablando de la composición, ¿a qué se debe esa neblina de melancolía que habita en muchas de sus canciones?

Tiene que ver un poco por la zona en la que vivimos, este, somos del sur, somos latinos del sur. Y tiene mucho que ver con el folklore, con el tango, que tiene mucho de melancolía, también de otras músicas del Norte, que hemos escuchado, o por lo menos yo, de la música mexicana, que tiene mucho de eso, pero pero es lo que te digo, me parece que la zona tiene eso.

¿Cómo es enfrentarse, hoy, a una industria en la que la misma inmediatez hace que todo sea rápidamente olvidable?

Nosotros seguimos amando el disco físico, y el disco como concepto, entonces tratamos de sacar discos, porque hacen que cambiemos conceptualmente el show, el arte, lo que mostramos de manera digital... entonces con una sola canción nos lo podríamos lograr, con dos tampoco entonces tratamos de que cuando nos vayas a ver, veas algo nuevo. Bastante nuevo y bastante distinto a lo que hicimos antes.

Entre Suenan las alarmas, su anterior disco en el que las canciones abordan temas más sociales y ven la realidad desde un lente colectivo, y Luz, su más reciente producción en el que ese foco se centra en el individuo, hay una diferencia abismal. ¿A qué se debe esa mirada más íntima de la realidad?

Más de la mitad del disco fue compuesto en esa situación (los confinamientos por la pandemia del covid-19). Y no sé si fue buscado, se dio solo que el tipo de composición sea más introspectivo, más personal, más de sentimientos, las relaciones interpersonales... creo que se dio de esa manera, no de manera buscada, pero me parece que lo hace alejarse de como vos decides uno de las alarmas y eso para mí es supersano.

Hablando del nuevo disco, Luz, ¿cómo fue la colaboración con Nicki Nicole? Tengo entendido que ustedes le hicieron la propuesta, le mandaron un maqueta a ella, que les devolvió y que a ustedes les encantó, ¿qué fue eso que tanto les gustó?

Escuchamos varias artistas de diferentes géneros diferentes edades hasta que llegamos a Nicki y nos dimos cuenta de que tenía algo en su en su timbre de voz, en cómo interpretaba. Le escribí yo directamente y nos contestó enseguida y le mandé la canción y al poco tiempo había mandado su parte de la letra con una onda tremenda. La verdad que nos partió la cabeza, nos erizó todo lo que escuchamos y le dijimos, no cambies nada, ni una palabra, porque eso está perfecto y al poco tiempo ya lo estaba grabando.

Para su pequeña gira por Colombia, ¿cómo será el show en vivo? ¿Qué novedades trae No Te Va Gustar para sorprender a los colombianos?

Durante el Festival Cordillera, obviamente vamos a tocar los clásicos de la banda y algunas canciones del disco nuevo. Pero en los conciertos que serán días antes, vamos a presentar el disco y vamos a tocar gran parte del álbum, pero también todos los clásicos de la banda. Hay algunas canciones que nos tocamos hace mucho.

Serán shows largos, pero muy dinámicos en donde pasamos por todos los discos de la banda y la gente, por suerte, se está yendo muy feliz. Estamos muy contentos con el espectáculo que tenemos, porque nos llegan los comentarios, te das cuenta en la gente. Nosotros estamos muy felices con lo que estamos haciendo, así que viene por ahí.

SEGUIR LEYENDO: