Estas son las características de los compradores de vivienda en Colombia: el 74 % están entre los 25 y los 45 años

La compra de vivienda en Colombia ha disminuido en los últimos años.

El anhelo de muchos colombianos es tener una casa propia, pues las condiciones de arrendamiento en el país han ido cambiando año tras año desde la perspectiva económica. Si bien, desde el Gobierno Nacional se han habilitado diversos subsidios, las preferencias han evolucionado por parte de los compradores, teniendo en cuenta factores de precio y distribución de espacios.

Según un estudio realizado por Home Capital, para este 2022 el 74 % de compradores de vivienda está desde los 25 a los 45 años, no obstante, ha particularidades en estas cifras, pues hay dos rangos de edad similares a pesar de su atemporalidad; conforme a lo expuesto por el Outlet de Vivienda, las personas que son mayores de 45 años y menores de 25, tienen el mismo porcentaje de compra, situación que causa curiosidad, pues los jóvenes tiene menor poder adquisitivo.

Cabe resaltar que las personas entre 25 y 45 años, han optado por adquirir vivienda que oscile en un valor promedio de $241 millones; esto destacando un espacio aproximado entre 60 mt2 a 65 mt2. Por otro lado, hay un 92 % de compradores que recurrieron a un plan de financiamiento, dinámicas que incluyen créditos hipotecarios, modelo de leasing habitacional y otras facilidades de pago.

De igual forma, en el sector de la finca raíz surge paulatinamente un sentir de preocupación, pues las cifras evidencian que la capacidad de compra ha disminuido en los últimos dos años en un 20,3 %. No obstante, no hay factores claves que determinen con claridad dicho fenómeno, pues a pesar que, en este periodo de tiempo, han surgido dificultades económicas, no hay determinantes específicos.

Alejandro Franco, Cofundador Presidente de Home Capital, Outlet de Vivienda sostuvo:

“Aunque el poder adquisitivo de las familias cada vez es menor, hoy es posible acceder a espacios más amplios y presupuestos más bajos; con nuestras propiedades generamos en promedio 12% de descuento con respecto al mercado, ahorrándole dinero a las familias colombianas”.

También puede leer: Empresa de telecomunicaciones sancionará a operadores que contaminaron la reserva natural Van Der Hammen en Bogotá

El panorama en Colombia va de la mano con el desarrollo de compras en Latinoamérica, sin embargo, hay otro valor que entra en juego y tiene que ver directamente con las denominadas generaciones, pues los modelos de convivencia varían y se ajustan a las posibilidades o simplemente a los estilos de desenvolvimiento social.

En este caso, para explicar el caso, Home Capital recurrió al estudio del Panorama Inmobiliario Latam de 2020, este resalta que en la región, aproximadamente el 65 % de las personas que viven en condición de arriendo son Millennials o Centennials, a su vez, se destaca que un 37 % prefiere vivir con sus amigos o también llamados “roommate”, es decir que comparte vivienda con algún amigo o conocido.

Asimismo, se destaca una particular modelo en donde algunos jóvenes también piensan en tener vivienda propia, sin embargo, algunos tienen dificultades para iniciar el proceso por su falta de experiencia crediticia. Teniendo en cuenta que el segmento de edad está por debajo de los 25 años, se establece que, un promedio del 11 % de los compradores hacen parte de este rango.

Finalmente, se concluye que hay un factor fundamental a tener en cuenta, pues año tras año, los proyectos de vivienda son más pequeño y los compradores suelen tener menor poder adquisitivo, pues algunas casas y apartamientos suelen aumentar su costo.

SEGUIR LEYENDO: