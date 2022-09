Ex asistente de Maturana criticó la liga de fútbol colombiano: “No hay un campeonato adecuado”

El entrenador se refirió al equipo de Pedro Sarmiento. Tomado de @barragan.diego

Mucho se ha hablado del sistema de campeonato del fútbol colombiano, al considerar que es injusto y mediocre porque no premia al mejor del certamen, sino que el campeón se define a través de dos grupos de cuatro equipos y el mejor de cada uno clasifica a la final para definir al campeón.

En varios torneos se ha dado que el equipo que entra de octavo se queda con el título, mientras que el mejor del todos contra todos se queda en el camino y ve truncado su sueño de levantar el trofeo de campeón pese a haber sido el más destacado en la fase regular.

A diferencia de otros países de Suramérica y del Viejo Continente, al año en Colombia se juegan dos campeonatos que brinda igual número de estrellas. Esta estructura no ha sido acogida del todo por entrenadores y jugadores, ya que no se presta para armar procesos serios y los técnicos tienen más asegurada su salida que la permanencia en sus respectivos clubes.

Un vivo reflejo de lo dicho en el párrafo anterior es la situación que vive Deportivo Cali, Deportes Tolima y Atlético Nacional, que luego de jugar la final o ser campeones de la Liga BetPlay Dimayor, no han tenido el suficiente descanso para recuperar a sus jugadores por lo cual su rendimiento se ha visto mermado en el campeonato siguiente.

Una voz autorizada para hablar del balompié cafetero y de Atlético Nacional es Diego Barragán, entrenador y preparador físico que por varios años acompañó a Francisco Maturana en su paso por la Tricolor y otros equipos del fútbol colombiano y del mundo.

En diálogo para Infobae Colombia, Diego Barragán se refirió a la actualidad del onceno paisa, y descartó que la mejoría que ha tenido Nacional con Pedro Sarmiento sea un cambio de actitud y, por el contrario, pone en duda el formato de la Liga BetPlay.

“Los jugadores o los deportistas no son máquinas, necesitan como todos los seres humanos descanso que es fundamental y eso desafortunamente no sucede en el fútbol colombiano. No es que le pase solamente a Nacional, ya le ha pasado a otros equipos como el Deportivo Cali que es campeón de Colombia y hasta hoy no se ha podido levantar”.

“Lo que nos está pasando a nivel internacional que hace mucho rato, no somos protagonistas porque verdaderamente acá no hay un campeonato adecuado, lo digo de esta manera porque este torneo no es de seis meses, es de cuatro meses (...) no es actitud de los jugadores, no es actitud de los entrenadores porque hay que agregarle que los directivos sacan al entrenador, cambian y venden jugadores por el negocio y finalmente quieren que el equipo que llegué sea competitivo como el anterior”.

El cuadro Verdolaga se coronó campeón de la liga el pasado 26 de junio al imponerse al Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro de Ibagué. El Rey de Copas solo tuvo dos semanas de descanso, pues el 10 de julio comenzó su participación en el segundo semestre ante el Cortuluá.

La escuadra paisa bajo la dirección de Hernán Darío Herrera le ha costado encontrar la regularidad en el actual torneo, por lo que el Arriero dejó su cargo como entrenador tras la caída en el clásico paisa 4-3 ante el Independiente Medellín el pasado 4 de septiembre.

La vacante del Arriero fue tomada por Pedro Sarmiento, que está de manera interina en el banco antioqueño y en sus dos partidos al frente de Atlético Nacional suma igual número de victorias, y el equipo ha mostrado una mejor versión que con su antecesor.

