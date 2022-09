Sigue la polémica por la convocatoria de James Rodríguez a la selección Colombia: “Es un irrespeto para otros”

Los entrenadores dieron su opinión sobre la convocatoria de James en la selección Colombia.

El pasado jueves 15 de septiembre se dio a conocer la primera convocatoria de la selección Colombia bajo las órdenes de Néstor Lorenzo, que debutará este sábado 24 de septiembre en el banquillo Tricolor ante su similar de Guatemala en el Red Bull Arena de los Estados Unidos a partir de las 6:30 p.m. hora colombiana.

Luego del encuentro ante los Chapines, el combinado cafetero tendrá su segundo examen en la era Néstor Lorenzo, el martes 27 del mes en curso desde las 5:00 p.m. ante la selección México en el Levi´s Stadium de Santa Clara, California.

Como era de esperarse, el argentino citó a los referentes como Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), David Ospina (Al Narss), Radamel Falcao García (Rayo Vallecano) y James Rodríguez del Olympiacos de Grecia.

Precisamente, la convocatoria del ex Real Madrid género divisiones tanto en la hinchada como en la prensa nacional, dado que el cucuteño, de 31 años, no ha tenido mucha actividad en los últimos seis meses cuando estaba al servicio del Al Rayyan debido a las constantes lesiones, sin embargo, James disputó 72 minutos en la derrota del Olympiacos 2-1 ante el Aris Salónica por la Superliga Griega.

El estratega de la selección Colombia se refirió a su decisión de llamar al goleador de Brasil 2014: “James es un jugador que le ha dado mucho al fútbol colombiano, creo que tiene mucho por dar, estuve con él hablando personalmente y lo noté con mucho compromiso con muchas ganas de estar y seguir brindándose de lleno a la selección Colombia. Me convenció y estoy seguro de que en el inicio de un proceso es importante tener ese tipo de jugadores con ese compromiso y con esas ganas”.

Uno de los que estuvo en desacuerdo con la presencia de James Rodríguez para los juegos amistosos fue Jorge Luis Pinto, durante una entrevista para El Tiempo. Cabe recordar que el entrenador santandereano estuvo al frente de Colombia entre 2006 y 2008.

“James es bienvenido a la Selección porque es un jugador con mucha capacidad y un hombre de gran nivel, pero tiene que prepararse, y la primera preparación que debe tener es jugar. Yo, personalmente, si jugara, lo vería y lo llamaba, pero hoy no es oportuno, de alguna forma es un irrespeto para otros jugadores que se matan por llegar a la Selección, no es correcto”.

Por su parte, Luis Augusto El Chiqui García, que dirigió a la selección Colombia entre el 2000 y 2001, piensa todo lo contrario a su colega, pues argumenta para el mismo medio que el ex Bayern Múnich está activo y aún puede aportarle a la Tricolor. “A mí me parece extraordinario que lo llame, no he visto que esté lisiado, que no pueda correr, que no pueda jugar. James fue goleador de un Mundial, está activo”.

Entre tanto, el exjugador de la selección, Pablo Armero, respaldó a Lorenzo por la inclusión de James en su primera convocatoria en diálogo con el programa El Carrusel de Caracol Radio. “Es merecido por todo lo que James nos ha dado a la Selección Colombia y rescatarlo, es un jugador que merece la confianza y nos puede dar mucho más”.

“Siempre se ha dicho que los jugadores que deben ser tenidos en cuenta son los que están jugando constantemente, pero el profe conoce a James, sabe que James, Cuadrado, que están ahorita activos, son jugadores que aunque no jueguen mucho a sus equipos, cuando están en la Selección lo dan todo”.

