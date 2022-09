Hoy debuta Dua Lipa en Colombia: estas son las recomendaciones logísticas del evento

La cantante Dua Lipa ya está en Colombia para cumplir con su concierto programado dentro de su gira Future Nostalgia. La británica se presentará este 18 de septiembre en el parqueadero del Salitre Mágico de Bogotá en un espectáculo que promete baile, brillos y por su puesto mucha música.

Dua Lipa llegó a Colombia el sábado (17 de setiembre) en la tarde y desde ese momento se sintió la emoción. Sus seguidores siguieron virtualmente el viaje que traía a la artista desde Santiago de Chile, donde hizo su última presentación, hasta Bogotá.

Una vez en la capital colombiana, la británica llegó a su hotel y allí la estaban esperando al rededor de 80 fanáticos a quienes bajó a saludar, tal como lo ha hecho en otros países.

Dua Lipa saludando a sus fans a las afueras de su hotel en Bogotá 360º @musictrendscol @DuaLipaCol_ @dualipanoticia pic.twitter.com/Pkb4o5IFZB — Didier Giraldo (@DidierGL) September 18, 2022

Después de saludar a sus fans, la cantante fue a comer y asistió al segundo concierto de Coldplay programado en Bogotá. En el evento se le vio bailando las canciones de la banda conformada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion. También se le vio hablando con Camila Cabello, invitada en la gira del grupo británico.

#URGENTE: ES REALLLL ‼️



Dua Lipa estuvo junto a Camila Cabello en el show de Coldplay en Bogotá 😭pic.twitter.com/zbcKySDJ9c — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) September 18, 2022

Una vez terminó el evento, Dua Lipa volvió a su hotel para descansar y así poder brindarles un espectáculo de lujo a los más de 40.000 personas que la verán este domingo en Bogotá.

Para poder disfrutar bien del espectáculo debe tener en cuenta ciertas recomendaciones brindadas por los organizadores del evento. Entre ellas se destaca que la cantante saldrá a escena a las 7:00 p. m. y la puerta de ingreso al parque será por la carrera 68 desde las 3:00 p. m.

Este es el listado completo de recomendaciones:

• No se permite el ingreso de maletines, morrales, mochilas.

• No se permitirá el ingreso de comidas y bebidas al estadio. Tampoco el ingreso de latas ni envases de vidrio.

• No está permitido el ingreso de bebidas alcohólicas ni sustancias psicoactivas, ni de personas bajo su efecto. Tenga en cuenta que no está permitido fumar.

• Las boletas falsas serán retenidas y destruidas por los controles del evento y no se permitirá el ingreso del portador sin importar el lugar donde se haya adquirido.

• Todas las boletas son admisión general, es decir, que su “puesto” dentro del espacio lo determinará su hora de llegada.

• No es permitido el reingreso al Parque Salitre Mágico. Después de verificada la boleta no es posible salir y volver a ingresar.

• No está permitido el ingreso de bancos ni sillas portátiles.

• No está permitido el ingreso de armas, elementos cortopunzantes o cualquier objeto que al ser arrojado o manipulado pueda perjudicar la seguridad de los asistentes. Si le es retenido algún elemento o no permitido su ingreso recuerde que no seremos responsables de su cuidado y/o custodia.

• No se permite el acceso al lugar de cámaras filmadoras o de fotografía profesionales (con lente removible).

• Asista con ropa y zapatos cómodos de acuerdo con las condiciones climáticas de la ciudad, para ese día el pronóstico del clima es día nublado y con alta probabilidad de lluvia. No lleve paraguas o sombrilla, recomendamos el uso de impermeable.

• Si asiste con adultos mayores o personas con movilidad reducida solicite apoyo al personal de la organización o de la logística (911)

• Por recomendación de las autoridades, no es adecuado el ingreso de mujeres en visible estado de embarazo ya que se presentan riesgos para la mamá y el bebé.

• Establezca previamente un punto de encuentro con las personas que lo acompañan.

• En caso de extraviarse acuda a un punto de encuentro solicite apoyo al personal logístico identificado o policía.

• Siga en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y acomodación.

• El personal de logística está debidamente uniformado e identificado. NO entregue sus boletas a ninguna otra persona. Si tiene alguna duda acuda al personal de logística o seguridad.

• En caso de emergencia siga las recomendaciones del personal logístico conservando la calma.

