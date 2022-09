Funcionarios que adelantan desalojos en predios invadidos de Cali fueron amenazados de muerte

Imagen de archivo.

Funcionarios de un equipo de la Subsecretaría de Servicios a la Justicia de Cali, que están adelantando un proceso de desalojo en varios sectores de la ciudad, recibieron amenazas de muerte por medio de una carta acompañada de cuatro balas de arma de fuego, cada una marcada con un nombre.

“Nosotros los habitantes de Villa Victoria Cauquita, rechazamos el proceso adelantado por ustedes al pretender desalojarnos en reiteradas veces, ya que esto vulnera y atropella el derecho que tenemos todos a poder tener una vivienda para nosotros y nuestras familias”, empieza diciendo la carta.

Luego, continúa: “debido a su insistencia, por parte de la inspectora, el secretario, el abogado y el juez de paz; los cuales no sabemos cuál es el beneficio oculto que tienen al realizar este desalojo, nos vemos en la obligación de enviar esta advertencia pacífica para que desistan de sus acciones o cambien el proceso que están llevando de una manera en la que no nos afecten o si no nos veremos en la obligación de proceder de una manera más contundente”, se lee en la misiva, que iba dirigida a inspectora de la Comuna 21 y sus ayudantes.

Este panfleto habría sido hecho por integrantes de la comunidad del sector de Villa Victoria, al oriente de Cali, donde hay un área invadida por cerca de 550 personas, cerca al hospital Isaías Duarte Cancino.

Por otra parte, una inspectora de la Subsecretaría de Servicios a la Justicia de Cali, en zona rural de la ciudad, que ha venido adelantando procedimientos de desalojo en la vereda La Buitrera, recibió una corona fúnebre con un mensaje que dice: “Señora corregidora, te llevaremos en el corazón”, y además, aparece firmada por el sector de La Reforma, donde se lleva a cabo un proceso de reubicación de predios invadidos. Ella ya fue reubicada en otro despacho de la Secretaría de Seguridad para proteger su integridad.

El subsecretario para Servicios de Accesos a la Justicia de Cali, César Lemos Posso, explicó que todas estas amenazas a los inspectores y corregidores provienen de las zonas en donde se han registrado invasiones, y aunque no se tienen individualizadas a las personas que las están realizando, ya se identificó a las comunidades de las cuales provienen, por lo cual las respectivas denuncias ya fueron interpuestas ante la Fiscalía General de la Nación, que ya está haciendo las investigaciones junto a la Sijín de la Policía Nacional.

“Digamos que ya están muy adelantadas, pero todavía no hay un resultado positivo. Esperamos que muy pronto se dé. Si bien se han judicializado a algunas personas, todavía no han podido dar con las cabezas de las bandas que están impulsando las invasiones, sobre todo en el oriente de la ciudad”, dijo Posso con respecto a las investigaciones.

Además, rechazó las intimidaciones que han estado recibiendo los funcionarios: “Rechazamos las intimidaciones que están recibiendo miembros de la Alcaldía de Cali. La invasión de predios se ha venido acrecentando en sectores conocidos como Villa Victoria, Villa Mercedes, Cauquita y la Laguna del Pondaje, donde inclusive han afectado el flujo de esa fuente hídrica. Seguiremos llevando a cabo los operativos de control para preservar el ecosistema y las garantías de seguridad de los vecinos que viven en torno a estos predios invadidos”, indicó.

Según las autoridades, la invasión de predios en Cali ha afectado a más de cinco hectáreas tan solo en el oriente de la ciudad. El subsecretario Posso aseguró que los que invaden estos terrenos están organizados en bandas criminales que han contratado abogados para que defiendan en el terreno legal las invasiones.

SEGUIR LEYENDO: