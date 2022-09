Ministerio de Transporte invita al diálogo al gremio taxista del país para evitar paro nacional

Foto: Universidad del Sinú

Colombia inició esta semana con una noticia que nunca cae bien para la opinión pública en general, el presidente Gustavo Petro aseguró que, desde octubre, el precio de la gasolina se va a aumentar de manera gradual. Varios sectores y agremiaciones del país mostraron su rechazo a esta medida, entre ellos, el sector transporte y taxista reflejaron su descontento y anunciaron la posibilidad de movilizarse por las vías del país para protestar en contra de esta medida.

Por esta razón, desde la cartera del Ministerio de Transporte se han buscado las formas de convencer a los conductores del transporte público y de carga para evitar que salgan a la calle a manifestarse. Precisamente, en la tarde del viernes se notó una aparente satisfacción por parte del gremio taxista frente a las declaraciones del ministro de Transporte, Guillermo Reyes.

“Me acaban de confirmar, los compañeros taxistas, que señor ministro (de Transporte) le dio la buena nueva a todo el sector de taxi en Colombia, que los combustibles, para el servicio público de pasajeros y de carga no se va a tocar. Vamos a entrar en una negociación, en este caso nosotros le pasamos una carta al señor presidente de la República, indicando que se abstuviera de subirle los combustibles al servicio público”, aseguró Iván Ospina, líder del gremio taxista en Colombia.

Sin embargo, las palabras del ministro Guillermo Reyes no afirman que se va a hacer una excepción al cobro de la gasolina para algún sector, sino que en realidad, el alza de precios a los combustibles no va a incluir al gas natural vehicular, ni al ACPM, combustibles comunes en el gremio taxista y de transporte de carga. Según ha expresado el gobierno, estas medidas buscan que el incremento de precios en la gasolina no afecte a los sectores productivos del sector transporte.

En una entrevista que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, concedió a la emisora blu radio lo volvió a ratificar.

“El presidente no ha dicho que se vaya a excluir a nadie. Ahora, qué se va a hacer, pues el presidente está haciendo unas aproximaciones al tema de cómo se hará con las motos, taxistas y lo conversará con estos sectores a su regreso de su viaje a la asamblea de las Naciones Unidas”, señaló el ministro Guillermo Reyes al medio citado.

Pese a que la versión compartida por el líder taxista refiere a que en realidad sí habría un cobro diferencial para este sector, las invitaciones a que el gremio se movilizara por el país cedieron y se expresó que los líderes del gremio van a conversar con el gobierno Nacional para plantear posibles soluciones frente a esta medida para no verse perjudicados.

“Hoy 15 de septiembre quiero darle gracias al señor Ministro de Transporte que se encuentra en la ciudad de Medellín, me llamó y me confirmó; señor Ospina quiero reunirme con los compañeros líderes del gremio de taxistas en la ciudad de Medellín”, manifestó el líder taxista.

Esto quiere decir que, si bien hay una calma por parte del gobierno hacia el gremio para que no salga a protestar, las soluciones definitivas todavía estarían esperando para ser dialogadas entre ambas partes.

Frente a esto, es válido resaltar que el gremio taxista espera otro tipo de beneficios para este sector por parte del gobierno. Según agregó el mismo Iván Ospina, esperan que este gobierno implemente tarifas y aranceles diferenciales para la importación tanto de vehículos destinados para ser taxis, como de repuestos para los mismos.

