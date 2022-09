Diálogos con el ELN: canciller Álvaro Leyva respondió a las críticas por la designación de Maduro como garante

Esta reunión de alto nivel entre funcionaros del Gobierno colombiano y del Gobierno estadounidense se da en medio de la polémica que suscitó la designación de Nicolás Maduro como garante de paz en los diálogos de paz entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Foto: Luisa Gonzalez

En las últimas horas trascendió que el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán y el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, se reunieron en la Casa Blanca, en Washington, con el asesor principal adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jon Finer, y la vicesecretaria de Estado, Wendy Sherman, que estuvieron acompañados por representantes del Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas.

Al finalizar la reunión, que el canciller calificó como “espectacular”, Leyva salió al paso a las críticas y polémica que ha suscitado, en los últimos días, la designación de Nicolás Maduro como garante de paz en el proceso de diálogo entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado colombiano.

“Yo no vengo a calificar nada distinto porque yo no soy la autoridad competente”, empezó diciendo Leyva, para después añadir, sobre los señalamientos de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura de Nicolás Maduro, que él es el primero en deplorarlo, pero que él, como jefe de la cartera de relaciones exteriores, tiene la labor “por definición del jefe de Estado cuando dice que hay que normalizar las relaciones, es adelantar todo lo que esté a mi alcance para que se abran esas fronteras y se viva pacíficamente con un país, que no aparece en el mapa ayer”.

Así mismo, en un video publicado por Blu Radio en Twitter, Leyva comparó el restablecimiento de relaciones con Venezuela con los encuentros entre el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump y el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un.

“Si el señor Trump puede ir a bailar con el presidente de Corea del Norte y no se le dice nada, por qué nosotros no podemos manifestar tranquilidad en una frontera de dos millones doscientos mil kilómetros en donde todos los días cruzan colombianos y venezolanos”.

Así mismo, el canciller Leyva cuestionó las críticas que algunos congresistas norteamericanos han hecho ante la designación de Maduro como garante de paz en el proceso con el ELN.

“Algunos parlamentarios son ajenos, carecen de información porque nunca los he visto presentes en los diálogos que he tenido, entonces llegan versiones que los confunden, pero bienvenidas las observaciones”, dijo Leyva, reconociendo que algunos creen que Venezuela es un tema donde Colombia no coincide con EE. UU.

Sobre esta última declaración vale mencionar que en los últimos días, varios congresistas estadounidenses han cuestionado y criticado la designación de Maduro como garante de paz en los diálogos con la guerrilla del ELN.

Uno de estos fue Robert (Bob) Menéndez, del Partido Demócrata, que el pasado 15 de septiembre dijo que lo único que está garantizando Maduro y su régimen es “darle refugio al ELN para hacer actos de terrorismo contra el país. No entiendo esa postura como algo que sea positivo para Colombia”. También dijo que “es desafortunado que el presidente Petro abrace a esos que actualmente violan los DDHH”.

Por su parte, María Elvira Salazar, congresista del partido Republicano en la Cámara de Representantes de EE. UU. publicó un fuerte mensaje el pasado 14 de septiembre en su cuenta de Twitter.

“Petro le pide a Venezuela ser “garante” en las negociaciones con el ELN en Cuba y Maduro acepta. O sea, un terrorista le pide a un cómplice de terroristas que garantice el diálogo con terroristas en un país patrocinador del terrorismo. ¡Lo único que se garantiza es más terror!”.

Así mismo el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, se unió a las críticas sobre la designación de Venezuela como garante de paz del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN.

Nichols aseguró, según lo citan en El Espectador, que el Gobierno de Joe Biden ve con buenos ojos la búsqueda de una “paz total” por parte del presidente Petro, pero insistió en que espera que Colombia “siga buscando el restablecimiento de la democracia” en Venezuela.

Mientras que el senador republicano Marco Rubio se refirió a las relaciones entre Petro y Maduro y dijo que es “lamentable y creo que va a lastimar las relaciones y cooperación entre ambos países”.

SEGUIR LEYENDO: