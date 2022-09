Congresistas radican demanda en contra de la elección del contralor General de la República

La demanda fue radicada en ante la Sección Quinta del Consejo de Estado. Foto: Archivo Infobae Colombia.

En las últimas horas, los representantes a la Cámara Jennifer Pedraza del Partido Dignidad y Cristian Avendaño de la Alianza Verde radicaron ante el Consejo de Estado una acción de nulidad electoral en contra del proceso de elección del contralor General de la República, que terminó con la escogencia de Carlos Hernán Rodríguez como cabeza de ese órgano de control el pasado 18 de agosto.

Entre los argumentos de los representantes Pedraza y Avendaño está que hubo “vicios de trámite y paridad de género” en la lista de candidatos.

“La elección del contralor está viciada desde el principio, y lejos de corregir estas falencias en el proceso de elección, el Congreso se aprovechó de ellas para poner un contralor muy cercano al gobierno actual, incumpliendo la primera promesa de campaña del presidente Gustavo Petro”, dijo la congresista Pedraza.

Así mismo, los congresistas argumentan que el trámite de la elección del contralor General se llevó a cabo, “a pesar de que la Constitución prohíbe convocar el proceso de elección en medio de un receso legislativo, cosa que nunca se solventó en medio del proceso anterior”, al que se le añadió una entrevista para asignar a los finalistas “a la brava un nuevo criterio para elegir a los diez últimos elegibles que llegaron a la última ronda”, señaló la representante Pedraza, según la citan en Caracol Radio.

Otro de los argumentos de los representantes tiene que ver con que el “Congreso nunca respondió frente a una apertura de un incidente de desacato en términos de la composición de la lista, sobre los criterios de mérito y género”.

Es por esto que los congresistas le piden al Consejo de Estado, en la demanda, que “se declare la nulidad de todo el proceso, y que se ordene al Congreso realizar una nueva elección dentro de un periodo atípico y razonable para que el periodo de la persona que ocupe el cargo de contralor coincida con el periodo presidencial”.

A continuación se puede leer, en su totalidad, el texto de la demanda que radicaron los congresistas Pedraza y Avendaño.

Contralor advierte que trabajará de forma independiente y transparente

Carlos Hernán Rodríguez fue elegido por el Congreso de la República como nuevo contralor general luego de ganar el concurso de méritos y de un proceso, que calificó como profundamente traumático. Foto: Archivo Infobae Colombia.

Luego de posesionarse como contralor general, Carlos Hernán Rodríguez advirtió, en entrevista con el diario El Tiempo, que trabajará con total independencia y transparencia para conservar y ganarse la confianza de la ciudadanía, siguiendo las palabras que el presidente Gustavo Petro le dijera luego de su elección.

Según reveló el contralor Rodríguez, el presidente Petro le dijo; “actúe con total autonomía y con total independencia y lo que usted vea del gobierno, pues le pido el favor que me colabore y me ayude para que estos temas salgan adelante”.

Ante esto, el contralor señaló que le comentó al presidente Petro que él, como la mayoría de colombianos, “desea que a este gobierno le vaya bien, eso no significa que la Contraloría sea un apéndice, pero la Contraloría no va a ser un instrumento para presionar o para chantajear al gobierno, no va a ser un obstáculo para que el gobierno pueda ejecutar su acción; si eventualmente el gobierno se equivoca, vamos a proceder con toda contundencia”.

En la entrevista con el diario El Tiempo, el contralor Rodríguez reiteró enfáticamente: “yo ni me voy a prestar para obstaculizar la acción de gobierno, ni me voy a prestar para que en este país se aniquile a la oposición”.

En lo que respecta al futuro de la Contraloría, Rodríguez también señaló que se deben privilegiar los concursos de méritos para suplir cargos, indicando que en la Contraloría General hay más de 2.000 cargos provisionales que deben renovarse cada ciertos meses, por lo que ve con buenos ojos que, desde el otro año, estas vacantes se saquen a concurso público de méritos para llenarlos de forma permanente.

SEGUIR LEYENDO: