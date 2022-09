Así será la participación de los colombianos en el Mundial de Ciclismo en Australia

Nairo Quintana líder de Colombia en el Mundial de Ruta en Australia 2022. Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

Los ciclistas colombianos se preparan para hacer su presentación en el Mundial de Ciclismo que se realizará en la ciudad de Wollongong en Australia desde este sábado 17 de septiembre en la tarde y noche en horario de Colombia, mañana del 18 de septiembre en el país oceánico.

La apertura del evento estará a cargo de los y las contrarrelojistas; para esta modalidad Colombia cuenta con dos representantes muy importantes que ya han demostrado estar en un nivel alto para afrontar la competencia ante grandes exponentes de las cabras a nivel mundial.

Se trata de Lina Marcela Hernández (Colombia Tierra de Atletas), quien es la actual campeona nacional de crono colombiana y subcampeona a nivel panamericano. La ciclista será la primera en tomar la partida en la crono, la cual arranca sobre las 6:30 pm hora colombiana enfrentando a más de 70 pedalistas de diferentes nacionalidades.

Enseguida será el cundinamarqués Rodrigo Contreras (EPM Scott Go Rigo Go) el encargado de representar al país sobre la crono, pues en diferentes competencias ha dejado ver sus buenos dotes en esta modalidad siendo en la actualidad el campeón panamericano. En esta ocasión se me dirá contra 74 ciclistas de más de 40 países, algunos de ellos expertos en la materia. La rama masculina comenzará a salir sobre las 10:40 de la noche colombiana.

Los sub 23 estarán realizando la prueba contra el reloj en la noche del domingo colombiano, a las 10:20 pm, para ser más exactos, y por el país estará pedaleando Juan Manuel Barboza (Orgullo Paisa). Esta será la única prueba del día, mientras que el lunes será la oportunidad para los junior, en este caso Angie Mariana Londoño (Avinal El Carmen de Viboral) junto con Paula Barrios (Liro Sport) en la rama femenina serán las dos cafeteras que harán el recorrido con inicio sobre las 6:30 de la tarde en Colombia, mientras que por el lado de los varones irá Diego Pescador (Talentos Colombia – Bicicletas Strongman) sobre las 10:40 de la noche, terminando así la modalidad de crono en el evento.

Posteriormente, desde el 22 de septiembre las delegaciones han completado lo necesario para poner a rodar a sus corredores en las pruebas de ruta. Los primeros serán los junior con Diego Pescador y William Colorado ambos corredores del equipo Talentos Colombia – Bicicletas Strongman a las 5:15 de la tarde y los sub 23 tomarán la salida el viernes 23 de septiembre con el campeón panamericano Nicolás Gómez, además de otros tres importantes corredores colombianos como Juan Manuel Barbosa, Juan Tito Rendón y finalmente el campeón nacional de ruta sub 23, Germán Darío Gómez.

Ese mismo viernes se correrá la prueba de ruta de las damas junior y Colombia contará con Paula Barrios y Angie Mariana Londoño.

Finalmente la élite femenina partirá el sábado 24 de septiembre con Diana Peñuela (campeona nacional) y Paula Patiño, corredora cafetera del Movistar Team, Natalia Franco y Lina Marcela Hernández, quienes serán apoyo para Peñuela y Patiño. Esta prueba se correrá sobre las 9:25 pm hora colombiana.

Los varones élite saldrán el domingo 25 de septiembre, allí Nairo Quintana y Sergio Higuita serán los principales protagonistas por Colombia en la ruta, aunque estarán acompañados de Sebastián Molano, Rodrigo Contreras, Harold Tejada y Wilson Peña, este día la competencia será a las 7:15 de la noche.

