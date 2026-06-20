Colombia

Dos escoltas capturados junto a alias Víctor Chalá, señalado asesino de Mateo Pérez, estarían acreditados por una empresa de seguridad

La detención ocurrió el 13 de junio en un peaje del Tolima, cuando el presunto sindicado por el homicidio del periodista Mateo Pérez se movilizaba en camioneta con otras cinco personas y guardas privados acreditados

Guardar
Google icon
Estos fueron los seis capturados en el operativo que resultó con la caída de alias Víctor Chalá - crédito @FicoGutierrez/X
En el operativo, la Fiscalía incautó cuatro pistolas 9 mm, ocho proveedores, 115 cartuchos, siete celulares y 33 millones de pesos en efectivo - crédito @FicoGutierrez/X

La Fiscalía capturó el 13 de junio a Víctor Chalá y a dos escoltas acreditados que lo protegían cuando se movilizaba por el peaje de Flandes, en el departamento del Tolima, en un caso que cobró relevancia porque las autoridades lo señalan como presunto responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia, y porque los guardas tenían licencias legales, pero no autorización para portar armas en ese momento.

En el operativo fueron incautadas cuatro pistolas 9 mm, ocho proveedores, 115 cartuchos, siete celulares y $33 millones en efectivo, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación. La detención se produjo cuando Chalá viajaba en una camioneta junto con otras cinco personas.

PUBLICIDAD

Entre los capturados estaban Wilfredo Hernández Botina, conocido como alias el Indio; Diego Alejandro Bernal Hernández; Luis Felipe Morales Cataño; César Augusto Lara Alvarado, y Óscar Javier Antolínez.

Lara Alvarado y Antolínez tenían acreditación vigente como escoltas de Eagle American de Seguridad, empresa registrada en Cúcuta desde 2009.

Según el informe de la Fiscalía General de la Nación citado por El Tiempo, los dos hombres que en la actualidad cuentan con acreditación como escoltas privados fueron detenidos mientras daban protección a alias Víctor Chalá, identificado por las autoridades como cabecilla de una estructura armada de las disidencias de las Farc, y ambos quedaron vinculados al proceso por el porte de armas halladas durante la captura.

PUBLICIDAD

El criminal sería uno de los hombres de confianza de alias Primo Gay, uno de los más cercanos a Alexander Díaz Mendoza, más conocido como alias Calarcá o "Calarcá Córdoba" - créditos Flip y Policía Nacional
Las autoridades señalan a Víctor Chalá como presunto responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia - créditos Flip/Policía Nacional

La Fiscalía imputó a todos los detenidos el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. En el caso de Chalá y de Wilfredo Hernández Botina, también les atribuyó el delito de concierto para delinquir.

Los escoltas recibieron medida de aseguramiento domiciliaria y permanecen en Ibagué mientras se define su traslado a Antioquia y Bogotá. El expediente sostiene que, pese a contar con licencias de escolta, no tenían autorización para llevar las armas al momento de la captura.

El diario citado informó que la investigación estableció además que la empresa de seguridad, al parecer, alquilaba armas a uno de los capturados. Fuentes consultadas por el medio indicaron que los escoltas habrían sido contratados para garantizar el desplazamiento de Chalá entre Antioquia y Caquetá.

Eagle American de Seguridad ya aparecía en otro expediente por un crimen contra un periodista

El representante legal de la empresa de seguridad Eagle American, Julio César Casas Pacheco, fue vinculado con el asesinato del periodista Jaime Vásquez, ocurrido en Cúcuta en 2024 - crédito Flip
El representante legal de la empresa de seguridad Eagle American, Julio César Casas Pacheco, fue vinculado con el asesinato del periodista Jaime Vásquez, ocurrido en Cúcuta en 2024 - crédito Flip

La firma Eagle American de Seguridad ya había aparecido en actuaciones judiciales previas por otro caso de alto impacto. Su representante legal, Julio César Casas Pacheco, fue vinculado con el asesinato del periodista Jaime Vásquez, ocurrido en Cúcuta el 14 de abril de 2024.

Cristian Camilo Rico, abogado de la compañía, sostuvo que los dos escoltas sí estaban acreditados por la empresa, pero no informaron que prestarían servicio a Víctor Chalá, según indicó el informe del medio citado. Así mismo, afirmó que la firma actuó como “tercera de buena fe”.

Rico agregó que la Fiscalía identificó a la persona que contactó a los escoltas para ese trabajo de protección. La publicación también señaló que Luis Felipe Morales Cataño figura como escolta no vigente en otras empresas del sector.

La Fiscalía sostiene que el grupo liderado por Víctor Chalá estaría vinculado con extorsiones en varios municipios de Huila. Entre los lugares mencionados por el organismo están Neiva, Villavieja, Baraya, Tello, Fortalecillas y Aipe.

Un juez envió a la cárcel a alias “Víctor Chalá”, señalado cabecilla de disidencias de las Farc

Alias Víctor Chala sería responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez - crédito Gobernación de Antioquia
La Fiscalía General de la Nación informó que John Edison Chalá Torrejano, alias “Víctor Chalá”, fue enviado a la cárcel como presunto cabecilla de una estructura armada de las disidencias de las Farc - crédito Gobernación de Antioquia

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a John Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, señalado como cabecilla de una estructura armada de las disidencias de las Farc, tras su captura con armas y munición, según la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la entidad, la investigación lo ubica entre 2023 y 2025 como integrante del frente Darío Gutiérrez, con injerencia en el departamento del Huila, y lo relaciona con el cobro de extorsiones a comerciantes y habitantes de Neiva, Villavieja, Baraya, Tello, Fortalecillas y Aipe.

Temas Relacionados

Asesinato periodista Mateo PérezAlias ChaláDisidencias de las FarcEmpresa de seguridadColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Petro envió mensaje a Polo Polo tras ratificación de arresto por desacato de orden judicial: “No lleven más personas como estas donde se hace la ley”

El presidente de la República pidió respeto hacia las madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales o llamados falsos positivos

Petro envió mensaje a Polo Polo tras ratificación de arresto por desacato de orden judicial: “No lleven más personas como estas donde se hace la ley”

Elecciones presidenciales 2026: cuál es el tipo de Derecha que representa Abelardo de la Espriella

Felipe Botero, director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales Universidad de los Andes

Elecciones presidenciales 2026: cuál es el tipo de Derecha que representa Abelardo de la Espriella

Así reaccionó la prensa escocesa tras la derrota ante Marruecos en el Mundial 2026: “No es el fin del mundo”

El cuadro de los “Tartan Boys” tendrá que buscar la victoria ante Brasil en Miami para soñar con la clasificación a la siguiente fase

Así reaccionó la prensa escocesa tras la derrota ante Marruecos en el Mundial 2026: “No es el fin del mundo”

El creador de contenido Lucho Salazar revela las formas más efectivas de hacer feliz a una mujer

Lucho Salazar volvió a hablar de las parejas con un video dirigido a los hombres, en el que defendió los detalles espontáneos, la coherencia y el cuidado emocional

El creador de contenido Lucho Salazar revela las formas más efectivas de hacer feliz a una mujer

Hostigan base militar en el Catatumbo con disparos y explosivos: no hubo heridos

El hecho se registró durante la noche en el municipio de Hacarí y fue repelido por las tropas acantonadas en la zona; autoridades mantienen la alerta por el deterioro del orden público en la región

Hostigan base militar en el Catatumbo con disparos y explosivos: no hubo heridos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ENTRETENIMIENTO

Jorge Barón le dio la ‘patadita de la buena suerte’ a Abelardo de la Espriella: “Esta vez, para que sea presidente”

Jorge Barón le dio la ‘patadita de la buena suerte’ a Abelardo de la Espriella: “Esta vez, para que sea presidente”

Andrea Guerrero se pronunció ante la controversia en redes sociales por su aparición en el calentamiento de la Selección Colombia

Josse Narváez habló de la llegada de su hijo con Cristina Hurtado en medio de la pandemia: “Casi me muero del miedo”

Cristina Hurtado llevó ‘A Otro Nivel’ su destreza con el balón: dejó sin palabras al jurado

Elianis Garrido reveló que tuvo millonarias pérdidas y problemas de salud tras un fraude en su empresa: “Aprendí a distinguir quiénes son los amigos”

Deportes

Así reaccionó la prensa escocesa tras la derrota ante Marruecos en el Mundial 2026: “No es el fin del mundo”

Así reaccionó la prensa escocesa tras la derrota ante Marruecos en el Mundial 2026: “No es el fin del mundo”

Patrick Vieira se refirió a la polémica con Cristiano Ronaldo: “Él nunca lo va a entender”

Piden la salida de Cristiano Ronaldo de Portugal: “Si fuera un verdadero jugador de equipo, se haría a un lado”

Técnico de Escocia destacó a su rival en el Mundial 2026: “La selección marroquí llegará, como mínimo, a las semifinales”

El Bologna rechazó la propuesta por Jhon Lucumí: esta es la cifra que pediría por el colombiano