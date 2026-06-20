Dos escoltas capturados junto a alias Víctor Chalá, señalado asesino de Mateo Pérez, estarían acreditados por una empresa de seguridad

En el operativo, la Fiscalía incautó cuatro pistolas 9 mm, ocho proveedores, 115 cartuchos, siete celulares y 33 millones de pesos en efectivo - crédito @FicoGutierrez/X

La Fiscalía capturó el 13 de junio a Víctor Chalá y a dos escoltas acreditados que lo protegían cuando se movilizaba por el peaje de Flandes, en el departamento del Tolima, en un caso que cobró relevancia porque las autoridades lo señalan como presunto responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia, y porque los guardas tenían licencias legales, pero no autorización para portar armas en ese momento.

En el operativo fueron incautadas cuatro pistolas 9 mm, ocho proveedores, 115 cartuchos, siete celulares y $33 millones en efectivo, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación. La detención se produjo cuando Chalá viajaba en una camioneta junto con otras cinco personas.

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Entre los capturados estaban Wilfredo Hernández Botina, conocido como alias el Indio; Diego Alejandro Bernal Hernández; Luis Felipe Morales Cataño; César Augusto Lara Alvarado, y Óscar Javier Antolínez.

Lara Alvarado y Antolínez tenían acreditación vigente como escoltas de Eagle American de Seguridad, empresa registrada en Cúcuta desde 2009.

Según el informe de la Fiscalía General de la Nación citado por El Tiempo, los dos hombres que en la actualidad cuentan con acreditación como escoltas privados fueron detenidos mientras daban protección a alias Víctor Chalá, identificado por las autoridades como cabecilla de una estructura armada de las disidencias de las Farc, y ambos quedaron vinculados al proceso por el porte de armas halladas durante la captura.

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Las autoridades señalan a Víctor Chalá como presunto responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia - créditos Flip/Policía Nacional

La Fiscalía imputó a todos los detenidos el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. En el caso de Chalá y de Wilfredo Hernández Botina, también les atribuyó el delito de concierto para delinquir.

Los escoltas recibieron medida de aseguramiento domiciliaria y permanecen en Ibagué mientras se define su traslado a Antioquia y Bogotá. El expediente sostiene que, pese a contar con licencias de escolta, no tenían autorización para llevar las armas al momento de la captura.

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El diario citado informó que la investigación estableció además que la empresa de seguridad, al parecer, alquilaba armas a uno de los capturados. Fuentes consultadas por el medio indicaron que los escoltas habrían sido contratados para garantizar el desplazamiento de Chalá entre Antioquia y Caquetá.

Eagle American de Seguridad ya aparecía en otro expediente por un crimen contra un periodista

El representante legal de la empresa de seguridad Eagle American, Julio César Casas Pacheco, fue vinculado con el asesinato del periodista Jaime Vásquez, ocurrido en Cúcuta en 2024 - crédito Flip

La firma Eagle American de Seguridad ya había aparecido en actuaciones judiciales previas por otro caso de alto impacto. Su representante legal, Julio César Casas Pacheco, fue vinculado con el asesinato del periodista Jaime Vásquez, ocurrido en Cúcuta el 14 de abril de 2024.

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Cristian Camilo Rico, abogado de la compañía, sostuvo que los dos escoltas sí estaban acreditados por la empresa, pero no informaron que prestarían servicio a Víctor Chalá, según indicó el informe del medio citado. Así mismo, afirmó que la firma actuó como “tercera de buena fe”.

Rico agregó que la Fiscalía identificó a la persona que contactó a los escoltas para ese trabajo de protección. La publicación también señaló que Luis Felipe Morales Cataño figura como escolta no vigente en otras empresas del sector.

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La Fiscalía sostiene que el grupo liderado por Víctor Chalá estaría vinculado con extorsiones en varios municipios de Huila. Entre los lugares mencionados por el organismo están Neiva, Villavieja, Baraya, Tello, Fortalecillas y Aipe.

Un juez envió a la cárcel a alias “Víctor Chalá”, señalado cabecilla de disidencias de las Farc

La Fiscalía General de la Nación informó que John Edison Chalá Torrejano, alias “Víctor Chalá”, fue enviado a la cárcel como presunto cabecilla de una estructura armada de las disidencias de las Farc - crédito Gobernación de Antioquia

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a John Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, señalado como cabecilla de una estructura armada de las disidencias de las Farc, tras su captura con armas y munición, según la Fiscalía General de la Nación.

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De acuerdo con la entidad, la investigación lo ubica entre 2023 y 2025 como integrante del frente Darío Gutiérrez, con injerencia en el departamento del Huila, y lo relaciona con el cobro de extorsiones a comerciantes y habitantes de Neiva, Villavieja, Baraya, Tello, Fortalecillas y Aipe.