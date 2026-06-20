Colombia

Petro envió mensaje a Polo Polo tras ratificación de arresto por desacato de orden judicial: “No lleven más personas como estas donde se hace la ley”

El presidente de la República pidió respeto hacia las madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales o llamados falsos positivos

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Petro, a través de sus redes sociales, tachó de "calumnia" los señalamientos de Polo Polo, proferidos tras el dictamen de culpablidad contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito Presidencia y Colprensa
Petro envió mensaje a Polo Polo tras ratificación de arresto por desacato de orden judicial - crédito Presidencia y Colprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionó la continuidad de personas como el representante a la Cámara Miguel Polo Polo en el Congreso de la República tras lo que describió como una burla hacia las madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y, al referirse a un arresto por una agresión contra ellas, planteó: “¿Cómo se podría llamar a esa persona así? ¿Acaso no agrede es a las madres del país, ¿acaso no están agrediendo es a a la Colombia misma?”.

Cabe recordar que el legislador saboteó un tributo artístico a más de 6.000 jóvenes asesinados por el Estado colombiano en los mal llamados falsos positivos, construido con botas de caucho, y desató una ola de indignación entre la población.

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El presidente de la República pidió respeto hacia las madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales o llamados falsos positivos - crédito @petrogustavo/X
El presidente de la República pidió respeto hacia las madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales o llamados falsos positivos - crédito @petrogustavo/X

En su pronunciamiento, aludió a un periodo entre 1990 y 2016 y mencionó lo señalado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “Pasar por el Congreso de República y burlarse de los hijos asesinados por decenas de miles por funcionarios pagados con impuestos, en la Colombia entre 1990 y el 2016, como acaba de decir la Justicia Especial para la Paz, JEP, y salir arrestado por agredir a esas madres (sic)”, escribió en X.

Petro vinculó la discusión con la dimensión social y simbólica del país al hablar de desapariciones y asesinatos de jóvenes, y lo formuló como una pregunta sobre la identidad nacional. “En dónde se refleja Colombia, en las decenas de miles de mamás que vieron su hijos desparecer de pronto y de pronto también, llegar cadáveres porque fueron asesinados con armas y personas pagadas por el presupuesto nacional? (sic)”, dijo el mandatario.

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crédito @mafapocolombia/IG | Cristian Bayona / Colprensa
El legislador saboteó un tributo artístico a más de 6.000 jóvenes asesinados por el Estado colombano en los mal llamados falsos positivos - crédito @mafapocolombia/IG | Cristian Bayona / Colprensa

En ese mismo mensaje, contrapuso esa imagen con la figura del congresista y volvió a interpelar sobre qué país se representa en la política. “¿O Colombia es como Polo polo el que se burla de los hijos muertos y de las mamás? (sic)”, cuestionó.

El jefe de Estado cerró con un llamado directo sobre quiénes deben ocupar curules y pidió respeto hacia las madres. “!Por favor¡ No lleven más personas como estás a dónde se hace la ley, respeten a las mamás de nuestro hermoso país”.

La confirmación del Tribunal Superior de Bogotá a la medida de la Corte Constitucional

El Tribunal Superior de Bogotá condena a la exfiscal María Teresa Suárez Ochoa por prevaricato agravado en caso de narcotráfico - crédito Colprensa
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó condena de la Corte Constitucional a Miguel Polo Polo - crédito Colprensa

La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá confirmó el arresto de tres días contra el representante a la Cámara Miguel Polo Polo por desacatar la orden judicial que le exigía ofrecer disculpas públicas a las madres de las víctimas de los llamados falsos positivos, una medida dictada porque la justicia concluyó que no cumplió de manera íntegra la reparación ordenada por la Corte Constitucional.

La decisión fue adoptada en sede de consulta, con ponencia del magistrado Manuel Antonio Zamudio, y ratificó el fallo del Juzgado 30 Civil de Bogotá. Ese despacho había declarado en desacato al congresista después de requerirle en varias ocasiones que demostrara el cumplimiento de la sentencia emitida en septiembre del año pasado.

El incidente se remonta a diciembre de 2025. Desde entonces, el juzgado sostuvo que, pese a los requerimientos, Miguel Abraham Polo Polo no acató por completo el numeral sexto de la sentencia proferida por la Corte Constitucional el 4 de septiembre de 2025.

La orden del alto tribunal exigía que el congresista reconociera y publicara en sus redes sociales una disculpa pública. Esa rectificación debía admitir la legitimidad de la instalación “Mujeres con las botas bien puestas”, su origen como ejercicio de memoria de víctimas del conflicto armado y el carácter inexacto de sus afirmaciones sobre un supuesto pago a las creadoras de la muestra, integrantes de la organización de Madres de Familia de Falsos Positivos (MAFAPO).

De acuerdo con el juzgado, no existe prueba en las redes sociales del representante que acredite el cumplimiento integral de ese mandato. En su decisión, el despacho indicó: “Debido a lo ordenado por la alta corporación, este despacho evidencia que dicha orden no fue acatada íntegramente, pues no obra en las redes sociales del querellado Miguel Abraham Polo Polo prueba de que se hubiese publicado una disculpa pública conforme lo dispuesto por el tribunal constitucional y bajo el término ordenado”.

El tribunal también evaluó un video divulgado por Polo Polo, en el que el congresista afirmó: “Lo reconozco por orden de la honorable Corte. Como dije anteriormente, nunca me referí a las señoras de la MAFAPO y no sabía quiénes eran (…) dejo claro que no me consta que las señoras de la MAFAPO recibieran un pago por dichas manifestaciones”.

En ese mismo mensaje agregó: “Les presento disculpas (…) si en mi video se sintieron aludidas. Esa no fue mi intención”. Para el juzgado, esa formulación no cumplió la exigencia de reparación impuesta por la Corte.

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