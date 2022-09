Por qué Carolina Cruz está fuera de ‘Día a día’

Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Carolina Cruz se ha convertido en una de las presentadoras más importantes de ‘Día a día’, uno de los programas más icónicos del canal Caracol. Motivo por el cual su numerosa comunidad de seguidores no se pierden ningún movimiento suyo, sobre todo, en redes sociales, donde suele publicar detalles de su vida privada.

De hecho, en días recientes sus fanáticos notaron que lleva días sin aparecer en las pantallas de sus televisores, por lo que inmediatamente acudieron a las paltaformas digitales para conocer los motivos que la tienen alejada del matutino.

Sorprendidos quedaron quienes siguen a la vallecaucana al ver que está de viaje Nuquí, Chocó. Sin embargo, no se encuentra de vacaciones, sino que viajó allí con el objetivo de hacer un voluntariado.

Y aunque Carolina Cruz no ha entregado detalles sobre lo que está haciendo en ese paradisiaco destino, sus publicaciones han dejado en evidencia que viajó para trabajar en beneficio de los más pequeños de la región, pues se mostró pintando lo que parecía ser una escuela.

De igual manera, su compañero Iván Lalinde, quien ha estado presentando los formatos ‘kids’ y ‘senior’ de ‘La voz’, se mostró en la misma labor social. Razón por la cual ambos fueron aplaudidos.

“Me parece muy bien que dediquen parte de su vida a colaborar con quienes más lo necesitan”, “gracias por darle la mano a esta comunidad que, históricamente, ha sido olvidada por nuestros gobernantes”, “los niños de Nuquí sabrán agradecerles porque estos espacios para ellos son muy valiosos”, “ustedes tienen un gran corazón y con estas acciones solo reafirman la buena impresión que tengo de los dos” y “tan bonitos los dos, me les quito el sombrero”; son algunos de los comentarios que han recibido en sus publicaciones de Instagram.

Asimismo, la mujer nacida en Tuluá hace 43 años ha sido tendencia en redes sociales por cuenta de una revelación que hizo sobre la privacidad de su familia, la cual se vio dividida desde hace meses con la separación del actor Lincoln Palomeque.

Resulta que casi todos los días los usuarios le recuerdan a sus hijos y es evidente que quieran saber más sobre su crecimiento y desarrollo. Por eso, a través de una dinámica para Instagram, un cibernauta aprovechó y le preguntó por qué ya no muestra a Salvador, el menor de la familia Cruz Palomeque. Fue entonces cuando algunos especularon que no quería mostrar a su bebé porque hace unas semanas reveló los problemas de salud que padece el menor actualmente y, posiblemente, no quería continuar tratando el mismo tema.

“Quisiera mostrar todo lo que hacen mis hijos. No por exponerlos, sino porque uno de mamá es muy intensa y uno se emociona con todo. Pero, toca controlarse”, argumentó Carolina Cruz.

La ultima vez que se mostró al hijo menor de la familia fue cuando iba a ser operado, supuestamente, por una microcefalia que fue detectada a sus seis meses de nacido. Momentos más tarde, se expuso a través de los medios de comunicación que el pequeño no entró a ningún procedimiento quirúrgico y actualmente cuenta con, así como se refieren algunos de los fans de Carolina, ‘’toda la salud que un niño pueda necesitar’'.