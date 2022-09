Estarían presionando para asistir a marcha en apoyo al Aeropuerto del Café para hacer política

La polémica alrededor de la construcción del Aeropuerto del Café en Palestina, Caldas, se mantiene, porque mientras algunos sectores consideran que es un proyecto de suma importancia para la región y otros creen que es mejor darle prioridad a otras iniciativas. Por ese motivo, el presidente Gustavo Petro anunció que la decisión de continuar o no con la construcción de la terminal aérea se debe dar de manera popular.

Bajo este contexto, la Gobernación de Caldas y funcionarios públicos de Palestina le estarían pidiendo a trabajadores tanto de la alcaldía como del hospital regional Santa Sofía que asistan este viernes 16 de septiembre a una marcha que se realizará desde dicho municipio hasta Manizales a favor de la continuación del proyecto y en contra de las declaraciones del alcalde de la capital caldense, Carlos Mario Marín.

Marín apareció en un video con el presidente Petro el pasado 4 de septiembre, a bordo de un cable aéreo, diciéndole que: “Es un proyecto de las élites. La verdad es que la región podría necesitarlo si lo hiciera; sin embargo, siento que son veinte años perdidos, plata perdida y siento que no tiene apoyo popular”, en referencia al controvertido Aeropuerto del Café.

Pero, según denunció la emisora W Radio, dicha marcha sería falsa, porque se estaría presionando a los trabajadores para que asistan a las manifestaciones y así seguir con el modelo de contratación del proyecto.

La emisora mencionada añadió un video en su página web en el cual se puede ver al gerente del hospital Santa Sofía, Carlos Alberto Piedrahita, que además es cuñado del alcalde de Palestina, en una reunión hablando sobre el Aeropuerto del Café e incluso, pidiendo a los funcionarios que vayan a la protesta. En esa misma reunión, el gerente del hospital le pidió a un periodista salirse porque supuestamente se trataba de una reunión privada.

En una entrevista con el medio mencionado, Julio César Soto, concejal de Palestina, detalló que “siguen las reuniones secretas a puerta cerrada de Aerocafé. Los impactos sociales y ambientales que ha dejado Aerocafé no son intimidad del gerente del hospital Santa Sofía”. Luego agregó: “piensan hacer una vía a un aeropuerto que no existe, eso genera muchas inquietudes. Hay inversionistas privados que quieren invertir en Aerocafé y la clase política de Caldas no lo permite”.

Por si fuera poco, W Radio también denunció que funcionarios de la Alcaldía de Palestina habrían recibido la instrucción de movilizar vehículos desde el municipio hasta Manizales para una manifestación en la ciudad en pro del proyecto del aeropuerto.

El consejero para las regiones se refirió al tema de Aerocafé

Luis Fernando Velazco, consejero para las Regiones del Gobierno de Gustavo Petro, se refirió acerca del tema en medio de una entrevista acerca de los diálogos nacionales con carácter vinculante que anunció el primer mandatario en su primera alocución presidencial.

“Hay un debate interesante en Caldas sobre prioridades, algunas personas lideradas por el señor gobernador tienen la idea de la importancia de terminar el aeropuerto del Café. El alcalde de Manizales y otros líderes de la región creen en hacer una apuesta muy alta en educación, universidad y cables para el transporte masivo”, dijo Velazco al respecto.

Además, agregó que “en algún momento debatiendo con el presidente, él dice: ‘lo del aeropuerto no me tiene totalmente convencido, pero si eso es lo que define la región lo hacemos’. Eso es una decisión de la región. Uno tiene que ser coherente con lo que dice y el Gobierno lo es”.

