‘La Voz Senior’: Andrés Cepeda conmovido con participante de 95 años que le manifestó su sincera admiración

En la noche del martes 13 de septiembre, los televidentes colombianos vieron el primer episodio de la segunda temporada de ‘La Voz Senior’, el concurso de canto que convoca a las personas de la tercera edad para que cumplan el sueño de ser artistas.

Luego de que se llevara a cabo la gran final de ‘La Voz Kids’, dejando a Diana Estupiñan, del equipo Cepeda como ganadora, Andrés Cepeda, Kany García y Nacho seguirán siendo los jurados del programa. Ahora empieza una nueva etapa de audiciones a ciegas en la que los artistas escucharán a muchos adultos que vienen de diferentes partes del territorio nacional y con diversas historias de vida.

En el primer episodio no faltaron las lágrimas, puesto que si con los niños había mucha ternura en el programa, los ‘abuelitos’ llegan con toda una vida llena de experiencias y anécdotas. La noche terminó con una impactante concursante, se trata de Nubia Ibeth, una mujer oriunda de Manizales y que a los 95 años decidió cumplir el sueño de toda su vida.

Según relató la concursante que, por ahora, es la mayor persona en presentarse al programa, aunque desde pequeña ha soñado con convertirse en una gran cantante, no pudo hacerlo porque se casó muy joven y desde entonces se dedicó a su hogar y a cuidar de sus hijos.

“Por más de 70 años mi sueño de ser una gran cantante, persistía dentro de mi mente, dentro de mi corazón. Me gusta cantar y trato de hacerlo lo mejor posible (...) Soy sentimental, me estremecen muchas cosas, me hace llorar la ausencia de los seres queridos, pero a la vez uno siente la satisfacción de que ellos le entregaron a uno cosas muy hermosas”, reveló la mujer antes de presentarse.

La mujer interpretó ante los jurados la canción ‘Cuando voy por la calle’, de Jaime Echavarría, logrando que los tres artistas dieran vuelta a sus sillas rojas. Tras terminar su interpretación, los tres entrenadores se quedaron sin palabras al conocer su edad y escuchar a la Nubia Ibeth manifestar que estaba muy feliz de cumplir ese sueño, “me da hasta miedo despertarme”, expresó.

Andrés Cepeda tomó la plabra y le dijo que había cantado una de sus canciones favoritas, así que le preguntó los motivos para escoger esa canción. La mujer manifestó que la escogió porque “me gusta mucho la música colombiana”; sin embargo, conmovióp especialmente al bogotano las palabras que dijo enseguda la manizaleña.

“Admiro profundamente a los compositores colombianos, empezando por ti”, dijo Nubia Ibeth refiriéndose a Cepeda y causando que el artista quedara sin palabras. Finalmente, Cepeda solo pudo decir “divina, me muero de amor”.

Nacho destacó las palabras de la mujer de 95 años y dijo “estoy encantado, estoy admirando lo que pueda estar sintiendo mi compañero y amigo Andrés Cepeda porque que una persona con su vida y su trayectoria lo reconozca a él, siendo un compositor joven, como uno de los grandes de la composición en este país es maravilloso, yo sé que el corazón de él debe estar desbordado en este momento”. El artista reconoció que, efectivamente, estaba a borde de las lágrimas.

Los entrenadores empezaron a pedirle a Nubia Ibeth que escogiera a uno de ellos y las palabras de la señora fueron “no puedo despreciar a ninguno de ustedes, porque todos son unos grandes artistas y tienen sus virtudes, los aprecio y los felicito, pero me voy con Cepeda”.

“Me haces inmensamente feliz, me da mucha emoción compartir este momento de tu vida, acompañarte en este momento tan especial para los dos, porque para mí es muy emocionante también. Vamos a ser muy felices en el equipo Cepeda”, expresó el artista.

