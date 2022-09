La explicación de la alcaldía de Bogotá por el derrumbe de un muro de contención en la avenida Boyacá

Derrumbe de muro de contención en la calle 127 con avenida Boyacá | FOTO: Twitter: @DIGARE

En redes sociales se está compartiendo un video que sucedió este fin de semana, donde quedó registrado el momento en que se derrumbó gran parte del muro de contención que se estaba construyendo en la avenida Boyacá más exactamente en la intersección de esta vía principal con la calle 12.

En el video que dure 45 segundos se puede ver cómo en esta construcción se empieza a deslizar tierra y rocas. Cabe destacar que en este punto de la ciudad se pretendía hacer dos puentes vehiculares que permitirían la conexión entre la avenida El Rincón con este punto de la ciudad de Bogotá

Este hecho generó grandes inquietudes entre los habitantes del sector, quienes a su vez tenían gran temor ya que cuestionaban la calidad de los materiales con las que se estaba construyendo este muro de contención para la obra pública de los dos puentes vehiculares en la localidad de Suba, en el noroccidente de la capital colombiana

Sobre este hecho se refirió la cabeza visible de la Instituto de Desarrollo Distrital Urbano, más conocido como IDU, quién es Diego Sánchez Fonseca, este director señaló: “el viernes en horas de la tarde se presentó una falla en este talud que se construyó para ejecutar la intersección desnivel en la calle 127 con Boyacá que hace parte también de la prolongación de la avenida El Rincón tras presentarse la falla, de manera inmediata le solicitamos al contratista comenzar una instrumentación y un monitoreo de todo el sector de toda la montaña” afirmó el funcionario a Noticias Bogotá.

Las declaraciones a ese mismo medio el funcionario señaló “hasta que no terminemos de hacer el estudio que mandamos a hacer con la interventoría no podemos afirmar si tendremos que rediseñar o volver a construir todo, sin embargo, la obra tiene otros frentes de manera que no se va a retrasar sino que avanzaremos en la construcción de los puentes rectos o la continuación de la avenida”.

Una cosa que también preocupa a la comunidad es que en la cima de esta montaña dónde sucedió el derrumbe hay una torre de alta tensión de la empresa Enel Colombia infraestructura, quien -en caso de reconocer una inestabilidad del terreno- tendrá que reubicar esta antena o reforzarla.

Las decenas de construcciones o obras públicas que se vienen realizando en los diferentes puntos de Bogotá están afectando la movilidad de los ciudadanos. Y es que estás mismas obras, sobre todo en horas pico, generan gran congestión lo que también se traduce en un alto número de casos de siniestros viales en la cuidad.

Congestión vial en la avenida Boyacá que está generando accidentes

En las primeras horas de este 14 de septiembre, un motociclista falleció debido a un accidente de tránsito que se generó cuando el motorista chocó con un vehículo de bebidas gaseosas en la avenida Boyacá con calle 53.

Criminalística se encuentra en el sitio haciendo el respectivo levantamiento del cadáver y recaudando todo el material probatorio común en este tipo de casos, por lo cual esta vía se encuentra bloqueada (con corte a las 8:30 de la mañana).

Le puede interesar: Plan piloto en la calle 80 sigue sin mitigar los trancones en el occidente de Bogotá

El accidente en este punto de la ciudad generó fuertes congestiones en esta vía principal, específicamente en el sentido norte de esta vía principal, ocasionando importantes retrasos de más de media hora. Cómo rutas alternas la Secretaría de Movilidad de Bogotá a sugiere tomar la avenida Ciudad de Cali y la Avenida Rojas, también la calle 26 en sentido oriente.

Otras importantes congestiones se vienen tanto en el nororiente de la capital de Colombia. específicamente en inmediaciones a la avenida la conejera por la calle 170, los retrasos son de más de media hora; este mismo tiempo es el que se está demorando la gente en recorrer un tramo en la carrera 111 comunica la clínica Corpas, con el corredor queda hacia el municipio de Cota, Cundinamarca.

