Jhonny Rivera actualizó a sus seguidores sobre su última intervención quirúrgica

Jhonny Rivera le explicó a sus seguidores cómo lo intervinieron quirúrgicamente. Foto: Colprensa

La vanidad es un tema que incluso hombres con casi medio siglo de vida aplican en su vida. A través de redes sociales, el cantante Jhonny Rivera le mostró a sus seguidores cuál fue el procedimiento estético que se mandó a realizar en sus músculos-mucosos móviles que cubren los ojos, mejor conocidos como párpados.

Antes de que lo intervinieran quirúrgicamente el artista le dejó saber a sus más de 3 millones de admiradores, a través de su perfil oficial en Instagram, que no estaba seguro de cómo iba a salir de la cirugía: ‘’Yo no sé con qué aspecto voy a quedar, solo sé que me voy a hinchar y que me voy a poner morado” dijo el famoso vocalista.

Por fortuna para el cantautor, para su familia y todas las personas que le tienen cariño en las redes sociales, tuvo éxito el procedimiento y, aunque afirmó con tranquilidad que su madre y su hermana ‘‘tienen que leerle todo‘’, expuso que su situación no era impedimento para hacer puesta en escena y ejecutar sus conciertos.

También le puede interesar: Shakira estaría pensando en tomar acciones legales contra el hombre que asegura ser su hijo

“Anoche pude cantar sin ningún tipo de problema. Si me puse un poco hinchado, como el médico me había anticipado. También me puse morado pero ya estoy mucho mejor”, contó Rivera en sus historias de Instagram después de haber cantado en un evento.

Jhonny Rivera actualizó a sus seguidores sobre el procedimiento de su cirugía estética. Instagram:@rechismes

También le puede interesar: Maluma y sus bromas: comparó a su perro con una dona y se hizo pasar por un personaje de Jersey Shore

Muchos de sus seguidores quedaron intrigados porque querían conocer a profundidad de qué trataba la intervención que se realizó el intérprete de ‘Te extraño’ y ‘El mujeriego’. Ante las constantes opiniones que recibió en sus mensajes privados decidió interactuar con sus fanáticos a través de una dinámica de preguntas y respuestas. Escogió uno de los DM, también conocidos como mensajes directos, de sus cientos de admiradores en el que le preguntaron:

Que te pasó en los ojos?

Mientras difundía su nueva apariencia y lo satisfecho que quedó por su operación, explicó que sus recientes cuidados son causa de una blefaroplastia, que según especialistas en medicina es una cirugía que busca rejuvenecer los párpados mediante la remodelación de los tejidos perioculares. Reafirmó que sigue en recuperación y que le hacen falta días para que su apariencia vuelva a la normalidad.

“Me hice una cirugía que se llama blefaroplastia que es que le recortan a uno un poquito, por las orejas que tenía y ya, ahí voy. Falta que se me quiten los moraditos”, aclaró Rivera.

Generó impacto con sus historias debido a que tenía puntos rojos y parches verdes alrededor de la zona ocular, así que dejó en claro que se había sometido a un proceso estético para reducir sus ojeras que tanto le molestaban .

Asimismo, un internauta le dijo ‘‘Quedó con un ojo caído‘’. A Rivera le pareció necesario compartir el comentario a través de la herramienta de la plataforma digital y responderle al usuario que aunque esté subiendo a la web contenido y parezca que no está siguiendo las indicaciones de descanso de sus médicos, está ‘’haciendo el mayor esfuerzo‘’ para recuperarse rápidamente.

“Claro porque tengo hinchado todavía, no puedo abrir bien, antes hago un esfuerzo, tengo los párpados hinchados aquí, tengo puntos. Eso es de paciencia”, puntualizó el papá de Andy Rivera.

SEGUIR LEYENDO: