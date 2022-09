Jhonny Rivera mostró la emotiva reacción de su madre ante el lujoso apartamento que compró

Jhonny Rivera, cantante de música popular. Foto: Colprensa

Jhonny Rivera tiene un nuevo hogar, el cantante de música popular compró un apartamento en el que aparentemente vivirá con su madre, Mabel Valencia.

Vale recordar que, desde el inicio de la pandemia por el Covid-19 el artista pereirano había tenido por residencia permanente su finca en Pereira, empero, decidió mudarse por causa de las visitas diarias que recibe en dicho lugar de parte de personas que lo buscan solicitándole diferentes ayudas, sin embargo, varias de ellas lo hacen desde una actitud agresiva y manipuladora.

Entre las personas más preocupadas por la situación está su madre, quien no se siente cómoda cuando Rivera está por fuera de la casa. De hecho, a finales de julio pasado, el intérprete de ‘Cómo le explico’ había comentado desde sus redes sociales: “Mi mamá ya está muy nerviosa, ahora que viajé no tuvo vida... no es que me vaya a ir del todo de la finca, amo esto, aquí me van a tener, pero no voy a vivir acá, no va a ser mi sitio de residencia”.

Bueno, pues ahora el cantante y su madre tienen un nuevo lugar donde vivir, un lujoso apartamento del que Rivera había dado una pequeña muestra durante los recientes días, sin embargo, solo había mostrado brevemente la sala. A su vez, había destacado que su madre estaba muy ilusionada por esta adquisición:

“Hoy es un día muy importante para mí porque me entregan por fin el apartamento, ya está completamente terminado, amoblado, está listo ya para irnos a vivir allá. Entonces, quiero que ustedes lo conozcan, yo no lo conozco la verdad, va a ser una sorpresa para mí, pero lo más bonito, va a ser una sorpresa para mi mamá porque ella tiene ilusión, tiene ilusión del apartamento”, expresó el cantante poco antes de conocer el lugar.

Ahora bien, el pasado lunes 12 de septiembre Jhonny Rivera compartió en el perfil de su Instagram un video con el que captó la emotiva reacción de su madre y su tía, Ruby Valencia, al conocer el apartamento. Entonces, en el correr de los primeros segundos del clip se le escucha al artista colombiano decir: “Esta es la sorpresa que le tengo a mi mamá, a Ruby -mi tía-... este va a ser nuestro nuevo hogar”.

Al entrar, ambas mujeres que quedan asombradas con lo visto, la tía del cantante se sorprende con el nuevo comedor, pero Rivera le resalta que todo lo que hay en el apartamento “es nuevo”. Posteriormente, Ruby no para de decir cosas como: “Qué belleza. Ay, qué bonito”; mientras que Mabel lo define todo como “hermoso”, además de soltar algunas lágrimas.

Vale la pena mencioanar que en varias oportunidades Jhonny Rivera ha dado cuenta que no solo tiene una armoniosa relación con su madre, sino también con su tía Ruby, de quien es muy cercano. Incluso, se ha divertido con ambas haciéndoles jocosas bromas.

La divertida broma de Jhonny Rivera a su madre y tía:

Jhonny y Andy Rivera mostraron su colección de carros lujosos:

Desde sus redes sociales en varias ocasiones Jhonny Rivera ha sacado un espacio para compartir con su comunidad en Instagram algunas imágenes de su lujosa finca o sus vehículos; a su vez, el cantante de música popular ha resaltado que no lo hace desde una perspectiva presumida y, de paso, ha dado las gracias a su público por el apoyo brindado a su trabajo.

Y, una vez más el también intérprete de ‘El dolor de una partida’ ha querido dar una muestra de sus lujos y, en esta ocasión lo hizo acompañado de su hijo Andy Rivera (cantante urbano), de este modo, ambos enseñaron su colección de automóviles. Aquí el video compartido por los cantantes a principios de agosto pasado:

“Se juntó la flotica”, Jhonny y Andy Rivera muestran su colección de carros

SEGUIR LEYENDO EN ENTRETENIMIENTO:





<br/>