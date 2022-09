Para Cesar Farias, Pekerman es un Dios que no se puede tocar en Venezuela

Cesar Farías no ocultó su molestia con José Néstor Pekerman REUTERS/Natacha Pisarenko

El venezolano Cesar Farías es uno de los entrenadores más reconocidos de su país por su extensa trayectoria, que lo llevó a estar al frente de la Vinotinto entre 2007 y 2013. Además, también dirigió a la sub-20 (2007-2009) a la que clasificó a su primer mundial de la categoría que se llevó a cabo en Egipto llegando a octavos de final.

A nivel de clubes, el estratega de 49 años tiene un amplió recorrido en Venezuela, México, Paraguay, India, Bolivia y Ecuador, en donde actualmente está al mando del Aucas, al que llegó a mediados de 2022 tras su paso por el combinado mayor de Bolivia.

Como seleccionador del conjunto del Altiplano, Cesar Farías tuvo un registro de 29 partidos en el banquillo de la Verde con un saldo de 7 triunfos, 3 empates y 19 derrotas para un rendimiento del 28 %. El ex Xolos de Tijuana también se hizo cargo del equipo sub-23 que participó del Preolímpico que se realizó en 2020 en Colombia.

En su palmarés cuenta con dos títulos de segunda división con el extinto Zulianos (1998 y 2002), mientras que en Bolivia fue campeón con el The Strongers que hasta la fecha es el único trofeo que tiene con un club de primera división.

Le puede interesar: Brujas, del colombiano Éder Álvarez Balanta, es líder del grupo B en la Champions tras golear a Porto

Una voz autorizada para hablar de la selección de Venezuela es Cesar Farías, que conoce bien el proceso que se ha venido haciendo en las últimas dos décadas en el vecino país, al pasar de ser la Cenicienta de Suramérica, a pelear de tú a tú con los grandes del continente.

Sin embargo, Venezuela sigue siendo la única selección de la Conmebol que nunca ha asistido una la copa del mundo, y en la eliminatoria hacia Catar 2022, volvió a ocupar el último lugar tras la salida de Rafael Dudamel que fue reemplazado por el portugués José Peseiro quien dejó el cargo como entrenado para ser reemplazado por el argentino Néstor Pekerman.

El argentino tiene la difícil misión de pelar por un cupo al próximo mundial que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. En sus primeros seis partidos ha conseguido tres victorias con igual número de derrotas.

Tras su paso por la selección Colombia, a la que clasificó a dos mundiales (Brasil 2014 y Rusia 2018), en Venezuela las expectativas con José Néstor Pekerman son altas, aunque no todo es color de rosa para el exentrenador de la Tricolor.

Durante una entrevista para el programa, Carrusel Americano, Cesar Farías le lanzó un dardo a su colega por la falta de interacción con el pueblo venezolano. “Creo que tiene mucha trayectoria y todo eso está bien, lo que no ve bien es que no se conecte con la gente. Lo que no ce bien es que no viva en el país, lo que ni veo bien es que sea como Dios; saben que existe, pero nadie lo puede tocar, lo que no veo bien es que no haya un venezolano en el cuerpo técnico”.

El entrenador del Aucas de Ecuador, le mando una pulla a José Néstor Pekerman. Tomado de @klon_perez

SEGUIR LEYENDO: