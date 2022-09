Carlos Antonio Vélez criticó la falta de profesionalismo del jugador colombiano

El periodista fue severo con la actualidad del jugador colombiano. Foto: Getty Images

A pesar de su condición técnica, la carrera futbolística de Edwin Cardona se ha visto envuelta en varias polémicas que lo han privado de mostrar su nivel en las canchas de mundo. Para nadie es un secreto el talento del jugador colombiano, que inclusive le valió para ser comparado con James Rodríguez.

El futbolista de 29 años ha tenido el infortunio de perderse tres copas del mundo con la selección Colombia por distintos factores. Cabe señalar que en 2009 no hizo parte del equipo sub-17 que competió en el mundial de Nigeria por una lesión de clavícula.

Para 2011, se hablaba de la dupla Cardona-James que dejó buenas impresiones en el Torneo Esperanzas de Toulon de ese mismo año, que terminó en manos de la Tricolor, previo al certamen sub-20 que se realizó en Colombia, no obstante por actos de indisciplina Eduardo Lara dejó por fuera al exjugador de Boca.

Con el combinado mayor, Edwin Cardona tuvo su chance con José Néstor Pekerman, fue importante en varios encuentros para las eliminatorias de Rusia 2018 marcando goles decisivos, sin embargo, un gesto racista en partido amistoso ante Corea del Sur lo sacó de ese mundial al ser sancionado en 2017 por la FIFA, por lo que no fue tenido en cuenta por el argentino.

El próximo jueves 15 de septiembre se dará a conocer la primera convocatoria de la selección Colombia bajo la orientación de Néstor Lorenzo, que debutará ante Guatemala el 24 de septiembre y tres días después se medirá ante México, ambos partidos amistosos se jugarán en suelo estadounidense.

Por este motivo hay expectativa tanto en la prensa como en la afición cafetera de quiénes serán los elegidos por el argentino, que tendrá la tarea de clasificar a Colombia a la Copa del Mundo de 2026, que se realizará por primera vez en la historia en tres países (Estados Unidos, México y Canadá).

Uno de los primeros descartados por Néstor Lorenzo fue Juan Fernando Quintero, quien sufrió un desgarro muscular grado uno en el abductor izquierdo en Superclásico en el que River Plate cayó en la Bombonera ante Boca Juniors 1-0.

Así mismo, se presume que Edwin Cardona no estará en el listado para fecha FIFA con Colombia tras su bajo rendimiento en Racing de Avellaneda, que es dirigido por Fernando Gago, quien lo ha ido relegando poco a poco al banco de suplentes a tal punto de no tenerlo en cuenta dentro de sus convocatorias para el campeonato gaucho.

En su columna Palabras Mayores del programa Planeta Fútbol de Antena 2, el periodista Carlos Antonio Vélez se refirió a la actualidad de Quintero y Cardona e hizo un análisis del comportamiento del futbolista colombiano.

“La verdad aspiro a mucho pero espero poco (...) el problema no es ser viejo, es ser inútil, el bueno y útil cualquiera que sea su edad debe ser bienvenido. Debemos hacer un equipo en el que todos corran y todos jueguen”.

“Gago borró a Cardona para el partido contra Patronato, lo decidió porque no le gustaron conductas antideportivas y aumentaron de peso. Juan Fernando es otro que juega un pedacito de un partido y deja de jugar 20 pedacitos más (...) ha cometido muchos errores”.

“Es un patrón de comportamiento, se exceden de peso, se lesionan permanentemente, eso que quiere decir: que no entrenan bien, que no se cuidan, que no son profesionales”.

