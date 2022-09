Daniel Quintero se disculpó por polémica declaración sobre los tacones de las mujeres: “Las preferimos sanas más que altas”

Polémica por declaración del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en contra de los tacones en las mujeres: “Las preferimos sanas más que altas”.

Tan solo una frase del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, fue suficiente para desatar una gran polémica y la llegada de una gran ola de críticas de rechazo en contra de lo que dijo: “Mujeres, no usen más tacones. Las preferimos sanas más que altas”, este trino incitó a la indignación de miles de internautas que no bajaron al primer mandatario de la eterna primavera de “machista”.

El punto de inflexión del rechazo del comentario de Quintero, es el hecho de querer incidir el lo que usan o no las mujeres. Varios errores cometió el mandatario, entre ellos no citar de donde tomaba la imagen, puesto que el origen era una página de ciencia y salud, que a través del tuit quería llamar la atención sobre la fisionomía del pie y el esfuerzo que se genera al usar tacones en un tiempo prolongado.

El otro punto que levantó ampolla entre las mujeres es la frase “Las preferimos”, puesto que de esto se infiere que el uso de tacones por parte de las mujeres es un hecho que obedece a la preferencia de los hombres, o como si las mujeres estuvieran doblegadas o supeditadas a lo que quiera o prefiera el hombre, y que el uso del tacón es un “sufrimiento” soportable en cuanto el hombre lo prefiere y que en algún lugar o “rincón” del mundo la mujer está esperando a que el hombre le dé permiso de “bajarse” de los tacones porque ahora su preferencia cambia de “altas” a “sanas”. En este orden de ideas el comentario fue fusilado como “machista” y “falocéntrico”.

A Daniel Quintero no le quedó de otra que disculparse y en el Consejo de Seguridad del lunes 12 de septiembre, el alcalde pidió disculpas públicamente: “Ayer puse un trino en el que muestro el daño que le hacen los tacones a los pies. En el trino dije ‘mujeres no usen tacones, nosotros las preferimos sanas que alta’. En un acto de cariño por las mujeres, además por la salud, un tema osteomuscular, usé la palabra ‘preferimos’ y las mujeres no se tienen que vestir para que nosotros las prefiramos, sino para que se sientan bien”, dijo el primer mandatario.

<b>En contexto</b>

<b>El origen de la imagen usada por Daniel Quintero</b>

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, tomó la foto de la cuenta de Twitter Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia), donde el encabezado de dicha fotografía era “Esta radiografía nos muestra la postura de un pie cuando se usa un zapato de tacón alto”, seguido de un hilo, donde se explica científica y fisiológicamente qué es lo que sucede en los pies cuando se tiene esta posición durante mucho tiempo.

“Las zapatillas podrán resaltar la belleza de la mujer, pero la biología humana nos enseña que el cuerpo no está adaptado para este complemento. Es por ello que abusar de este elemento puede ocasionar una alteración severa por el inadecuado compromiso biomecánico al que se somete”, expone la cuenta de Twitter, y agrega que: “Con el uso de zapatillas, se obliga al pie a estar de puntillas durante un periodo continuo. Esto provoca que los músculos se acaben adaptando a esta posición con una longitud acortada (...) y de hecho se ha demostrado el desarrollo de acortamientos musculares de tríceps sural (gemelos y sóleo) y planta del pie motivados por esta postura. Esto provoca, a la larga, un dolor en la región posterior de la rodilla”, finaliza el trino, que tiene un enfoque científico y no está determinando el uso de este tipo de zapatos en relación al género.

