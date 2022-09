“La Democratización de la tecnología al servicio de toda Colombia”: Ministerio de las TIC

Sandra Milena Urrutia Pérez

En el marco del XXIV Congreso de Servicios Públicos y Comunicaciones Andesco, llevado a cabo en la ciudad de Cartagena, la recién posesionada por la presidencia como Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Sandra Urrutia, presentó la estrategia denominada Democratización de las TIC, con la que se plantean desarrollar una serie de campos a partir de la interconectividad a nivel nacional.

Al respecto la jefa de la cartera de las TIC indicó en la capital de Bolívar: “Lo más importante, para enfrentar los diferentes retos que las TIC nos imponen, es hablar de la democratización de las TIC y de las estrategias para integrar a cada uno de los actores (Gobierno, industria, academia, ciudadanía) de este ecosistema e incentivarlos a que participen en las dinámicas del sector TIC, integrar las políticas públicas, las iniciativas, la innovación y la conectividad. Es decir, construir una visión holística de todo lo que ocurre alrededor de las TIC”.

La ministra Sandra Urrutia enfatizó que es necesario un ambiente digital en el que puedan coexistir y desarrollarse diferentes iniciativas y áreas: “propone establecer el espacio virtual como un nuevo escenario donde circulan y se producen los intercambios sociales de todo tipo, incluyendo el comercio y el saber”.

Otro de los puntos resaltados por la jefa de la cartera de las TIC, es que se pretende saldar la deuda con el país y por tal razón se debe interconectar digitalmente a toda Colombia, para propiciar “una precondición para la generación de riqueza y bienestar en el marco de una sociedad global”.

En el Gobierno Nacional este no es el único comentario en contra de la anterior administración de este Ministerio, en la posesión de la ministra Urrutia, el mismo presidente Gustavo Petro indicó: “No solamente por los antecedentes inmediatos que castigaron al Ministerio, por todos conocidos, como la destrucción del programa de interconexión con las escuelas rurales, y la conectividad del mundo de la niñez campesina; pero sobre todo porque Colombia no está bien en conectividad”.

La ministra Urrutia indicó que con la democratización de las TIC, se pretende dar una alfabetización a todo el país, también que dentro del entorno digital se tiene que desarrollar un marco de legalidad y seguridad para todos los ‘ciber usuarios’.

“Esto busca promover la seguridad digital y prevención, incrementando la legalidad en el sector, así como el uso responsable de las TIC”, señaló el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en un comunicado emitido al respecto de la estrategia.

De igual manera indicó la jefa de la cartera que la estrategia no solo estará enfocada en los espacios digitales, sino que abarca de manera paralela la industria: televisión, radio y el sector postal, resaltando en el apoyo al audiovisual como desarrolladores de contenidos digitales y medios alternativos.

“La estrategia plantea la Democratización de las TIC al servicio de toda Colombia, mediante el uso de técnicas pedagógicas y enfoque de lenguaje claro con contenido y material, que permita la sensibilización, uso y apropiación en el manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones”, concluyó el comunicado emitido por MinTIC.

SEGUIR LEYENDO: