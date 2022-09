Figuras públicas aplauden a Maluma por regalo que le dio a un niño en silla de ruedas

Maluma le da un impactante regalo a un niño en silla de ruedas. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

Maluma no deja de sorprender a sus admiradores. Con un acto de bondad quiso transmitir su buena energía, hacerle ver a los demás que no solo piensa en él mismo y dejar en claro que sus actividades no van enfocadas solo a mostrar más de la cuenta a través de redes sociales.

Encontró un espacio perfecto para aumentar el alcance de vistas en su perfil oficial, en el que tiene alrededor de 62,8 millones de seguidores, pero también para plasmar una conmovedora escena con el propósito de ayudar a quienes más lo necesitan.

El paisa demostró que tiene sentimientos como cualquier persona del común y que si está a su alcance, hará lo necesario para trabajar en causas sociales y las metas de los demás.

Es consciente que en sus inicios como artista le cerraron las puertas en diversas ocasiones y no tenía la capacidad económica que tiene actualmente, por eso, cuando se le presenta una persona con dificultades, no duda en ‘poner las manos en obra’.

Maluma tuvo un tierno gesto con un niño en silla de ruedas. Instagram:@maluma

“Los sueños sí se hacen realidad, bienvenido a tu casa, Bastián”, fueron las conmovedoras palabras que vinieron acompañadas de una enternecedora grabación en la que se documentó la sorpresa que Maluma le dio a un niño llamado Bastián. El gesto de amor no solo impactó al pequeño, sino a sus familiares y a los fanáticos y colegas del exponente del género urbano.

No tuvieron que pasar muchas horas para que el ‘Pretty Boy’ hiciera honor a su nombre artístico, pero no por su aspecto físico, sino debido a la ‘’bonita causa‘’ por la que trabajó para satisfacer los sueños del menor que tiene dificultad para movilizar adecuadamente sus piernas.

Este tipo de videos hacen que, prácticamente de forma inmediata, el cantante sume visualizaciones e interacciones en su cuenta oficial, en especial cuando se trata de la plataforma de Instagram. El clip se llenó de opiniones positivas y mensajes en los que un gran porcentaje de sus colegas indicaron que era un modelo a seguir, que se sentían orgullosos y que es necesario que más artistas se motiven a realizar proyectos sociales similares y sostenibles.

Figuras públicas reaccionan a publicación de Maluma. Instagram:@maluma

J Balvin le dejó un emoji con las manos arriba, posiblemente aludiendo a que elogiaba sus actos. Por su parte Mike Bahía expresó ‘’Que chimba esto! que grande! ENORME!!!‘’. Uno de sus admiradores, pero también grandes artistas de reguetón, que se hace llamar como Blessd le dijo ‘’De buena que belleza‘’. Asimismo Piso 21, Felipe Pelaez, Mau y Ricky y Wisin, de Wisin y Yandel, aplaudieron la labor que decidió ejecutar en pro a las comodidades de Bastian y sus parientes.

Son cientos las familias en Colombia que están atravesando dificultades económicas y sociales. Como consecuencia de sus actos, incontables usuarios le dejaron mensajes al cantautor para que ‘le de una mano’ a más personas e incluso optaron por recomendarle nombres de fundaciones para que realice donaciones cuanto antes.

Aunque Maluma puso su ‘granito de arena’ algunos internautas indicaron que las acciones del artista solo se dan porque está obligado a seguir estrategias para generar más vistas. Por otro lado, sus fieles admiradores indican en diferentes plataformas a través de la web que no es la primer vez que realiza una contribución como la que fue expuesta en el videoclip y que aunque sea famoso y tenga recursos para sostener a otras personas ‘‘él no está obligado a regalarle una casa a todos los que estén mal‘’.

