Aida Victoria Merlano ya está planeando emprendimiento si llega a la cárcel

Aida Victoria Merlano Manzaneda ya tiene planes de montar un emprendimiento de ser condenada y deba ir presa a la cárcel, para generar más ingresos. (Colprensa - Camila Díaz)

La hija de la excongresista Aida Merlano, quien hoy está prófuga de la justicia en Colombia exiliada en Venezuela, afronta por estos días uno de los procesos judiciales más duros para Aida Victoria Merlano, pues recientemente se conoció que fue condenada a 17 años de privación de la libertad sin posibilidad de cumplir la pena en casa por cárcel.

El fallo menciona a la barranquillera como una de las principales cómplices en participar en la fuga de la excongresista mientras estaba en una cita odontológica en un exclusivo sector al norte de Bogotá y auxiliada por un motociclista. Mientras la joven espera el fallo el próximo 13 de septiembre y conocer cuántos años de prisión tendrá que pagar, Merlano ha utilizado sus redes sociales para hablar del tema.

Según mencionó la Fiscalía, Merlano Manzaneda junto a su hermano Esteban José facilitaron la fuga de su madre desde el mencionado consultorio y por este hecho, el odontólogo también se vio afectado. Sin embargo, ese mismo fallo de la influenciadora se conoció que al experto en salud oral lo exoneraron de toda responsabilidad.

Este domingo, la creadora de contenido habló con Cambio y allí expresó que apelará esa condena que será proferida el próximo 13 de septiembre debido a que la Fiscalía presentó argumentos que no son del todo creíbles y carecen de sustento, ya que ella no cometió ninguno de los delitos que se mencionan en el escrito de la sentencia. Además. Considera que todo son “retaliaciones de la justicia colombiana por todo lo que ha hecho mi madre”.

En entrevista con Cambio, Aida Victoria también afirmó que detrás de la fuga de su madre existe todo un entramado de las familias más poderosas de Barranquilla para que ella no hable y contribuyen con la fuga de la excongresista. Empero, esto no fue investigado durante el proceso, así como tampoco encontró algún tipo de responsabilidad de los guardianes del INPEC.

Algo que llamó la atención dentro de la entrevista fue lo mencionado por ella al afirmar que está buscando nuevas líneas de negocio cuando esté privada de la libertad cumpliendo la condena, pues necesita sostener a sus colaboradores quienes han hecho que en los últimos años su fama en redes sociales crezca a tal punto que ya cuente con más de 3,5 millones de seguidores en Instagram.

Esta fama le ha representado millonarios pagos por los cuales, recientemente afirmó que no se considera una persona millonaria, pues debe pagar una buena cantidad de impuestos por lo que le queda una suma menor a la que recibe.

Con la posibilidad de crear una nueva línea de negocios, la barranquillera estaría pensando en hacer un pódcast desde la cárcel, por lo que las 12 personas que trabajan detrás de su imagen como influenciadora necesitan continuar con su sustento y el de sus familias.

“A mí lo que me preocupa es la parte económica, que ellos tengan cómo solventar esos gastos… Estoy montando otro negocio que se sostenga sin mí”, fue lo primero que argumentó con respecto a la economía de su madrina y sus empleados.

Posteriormente, dijo que ha estado estudiando la posibilidad de tener un pódcast desde la prisión para solicitar los permisos de transmisión y concluyó: “Si me toca hacer un pódcast desde la cárcel, pues lo hago. Genero empleos dentro de la prisión, lo hago y monto mi otro emprendimiento, que no les voy a decir qué es para que no se copien y si no me meten presa, pues lo monto para las chicas que generen ingresos”.

