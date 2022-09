Así ayudó Aida Victoria Merlano a la fuga de su mamá, según la Fiscalía

Fotos de archivo.

El pasado 6 de septiembre la influenciadora Aida Victoria Merlano, hija de la famosa excongresista Aída Merlano, recibió la noticia de que las autoridades colombianas habían determinado que ella había ayudado a su madre el pasado 1 de octubre de 2019, cuando la mujer condenada por compra de votos se escapó lanzándose por la ventana de un consultorio odontológico.

Aunque la joven de 23 años ha negado conocer los planes de su madre, hoy prófuga de la justicia en Venezuela, los investigadores del caso aseguran algo diferente y, en la próxima audiencia que se dará el 13 de septiembre y en la que se acusará formalmente a Aida Victoria, la barranquillera podría ser condenada a 17 años de cárcel sin posibilidad de casa por cárcel.

La acusación contra Merlano ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales y entre la farándula colombiana; sin embargo, ¿qué es lo que, según las autoridades, hizo Aida Victoria Merlano para ayudar a su madre? Lo que ha dicho en las últimas horas el fiscal encargado del caso es que la joven, que entonces tenía 20 años, junto a su hermano menor Esteban José fueron claves en la fuga de la excongresista.

“En esa fuga participaron Aída Victoria Merlano y Esteban José, quienes prestaron una ayuda de suma importancia para tal fin, como fue el ingreso de los elementos para contribuir a la fuga”, expresó el fiscal del caso.

Cabe recordar que, ese comentado día, Aída Merlano logró salir de la cárcel de El Buen Pastor, en Bogotá, hacia el consultorio del odontólogo Javier Cely, en dónde tenía tres pendientes: arreglar su diseño de sonrisa, reunirse con sus hijos y escapar.

Para lanzarse por la ventana del consultorio, la excongresista utilizó una soga roja, guantes, una peluca y un bolso en el que llevaba ropa de cambio. En declaraciones dadas desde Venezuela, Aída Merlano ha dicho que ella traía esas cosas desde la cárcel, la cuerda enrrollada en su cuerpo, la peluca pegada en su abdomen, mientras que los guantes y la ropa en un bolso que después pasó a una bolsa de hamburguesas que le habían llevado sus hijos.

“Lo que hice fue sacar una bolsa de hamburguesas y metí ahí mi tula, la que había escondido detrás del sanitario, y la puse dentro del consultorio. En el primer descuido de mi familia y el odontólogo, tiré el bolso por la ventana primero”, luego saltó ella por la ventana sin que sus hijos, el odontólogo o los agentes del Inpec se percataran.

Sin embargo, la Fiscalía señala algo diferente y es que Aida Victoria y Esteban José no solo fueron citados al consultorio para poder ver a su madre, sino para llevarle la soga, los guantes, la peluca y la ropa. Además, el fiscal dice que la influenciadora también fue la encargada de llamar al motociclista, disfrazado de domiciliario, para que recogiera a su mamá.

“Al momento de cometer la conducta, Aida Victoria tenía la capacidad para comprender la capacidad para determinarse con base en su comportamiento, conocía que su contribución a la fuga estaba prohibida por el ordenamiento penal y le era exigible ayudar a la fuga”, señaló el fiscal.

Anteriormente, Aída Victoria ha insistido en su inocencia y, de hecho, ante las autoridades la joven creadora de contenido ha calificado la fuga de la excongresista como una estupidez. Bajo juramento, la joven creadora de contenido aseguró que no ayudó a su madre a escapar de las autoridades y, de hecho, confesó que ella no cree que haya sido una buena idea por parte de su progenitora. “Fue una estupidez, ella podría haber solucionado por las vías legales”, declaró Aida Victoria Merlano ante el juez.

Merlano señaló que, en efecto, alcanzó a ver una soga roja en el bolso que llevaba su madre, pero que no se imaginó que tuviera el plan de escapar. “Hay un momento en el que volteo la mirada y veo que ella está desatando una cinta roja. Se me hizo extraño, pero no pregunté nada” y agregó que “Yo pensé: ‘algo estará planeando, quién sabe qué sea’”.

Para el fiscal, todos los elementos utilizados para la fuga fueron llevados por los hijos en un bolso que llevaba Esteban José, quien le dejó todo a su madre en el baño del consultorio. “De los medios de conocimiento se deduce que fueron ingresados por Esteban José, quien sí usó el baño, ingresó con el morral, salió con el morral y desde ahí es que se desprende que fueron ingresados por él”, ha dicho la entidad.

El próximo 13 de septiembre todas las pruebas serán presentadas ante el juez para que se determine si la influenciadora será o no condenada por la fuga de su madre. También cabe recordar que Aida Victoria está enfrentando otro caso por lavado de activos y enrriquecimiento ilícito en el que estaría vinculada con su padre biológico.

