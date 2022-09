Aida Victoria Merlano sobre su condena: “Alguien se quiere vengar de mi mamá y lo quiere hacer a través de mi”

En los juzgados de Paloquemao se lleva a cabo la audiencia de formulación de acusación en contra de la hija de Aida Merlado. Aida Victoria Merlano Manzaneda. (Colprensa - Camila Díaz)

Este domingo 11 de septiembre, Daniel Coronell en Cambio publicó un video de una entrevista con Aida Victoria Merlano, hija del excongresita conservadora y prófuga de la justicia colombiana Aida Merlano Rebollero, afirmó que siente que la están utilizando para mandarle un mensaje a su mamá por parte de sus enemigos.

“Alguien se quiere vengar de mi mamá y lo quiere hacer a través de mi”, señaló la joven que podría tener una condena de más de 17 años de prisión sin posibilidad de casa por cárcel, debido a a que la señalan de ser una de las participes del escape de Merlano Rebollero de un consultorio odontológico en el norte de Bogotá.

Merlano señaló que hay inconsistencias en las declaraciones de la dragoneante que custodiaba a su madre, primero es que al uniformada dijo que se revisó a la reclusa para que no tuviera ningún objeto metálico, pero Aida Victoria resaltó que su mamá llevaba varias joyas con ella, entre ellas un reloj metálico.

También señaló que durante este caso la Fiscalía preguntó a otra dragoneante si se había requisado previamente a Merlano Rebollero, ella dice que no fue así, ya que se solicitaba previamente un permito para registrar a una funcionaria pública, por lo que Aida Victoria dice que no hay pruebas de la procedencia del maletín que contenía la cuerda por la que se tiró la excongresista desde el consultorio odontológico hasta la calle.

Otro de los argumentos de Aida Victoria es que ese día el esquema de seguridad de su mamá había sido claramente disminuido para ese día, ya que solo tenía a una dragoneante y a un conductor, cuando por lo menos había siempre un grupo especializado de 10 hombres. Resaltando que ella no es responsable de la la seguridad de Merlano Rebollero.

Además, en la misma entrevista señaló que “Desde el principio, me han querido instrumentalizar para llevarle un mensaje a mi mamá”. También resaltó que no anda pendiente de señalar a posibles culpables del escape de Merlano Rebollero, sino defenderse para evitar la prisión.

