Colombia condenará a Nicaragua por violación de DD. HH.

Foto de archivo. Una fragata de la armada colombiana navega junto a un barco pesquero en el mar Caribe en aguas internacionales cerca del meridiano 82 con el paralelo 15 de la frontera entre Colombia y Nicaragua, 30 de noviembre, 2012. REUTERS/José Miguel Gómez

El viernes 9 de septiembre, el canciller Álvaro Leyva respondió a las críticas que se originaron por la ausencia de Colombia frente a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, y por esta razón se conoció que Colombia se prepara para condenar lo que sucede en el país centroamericano por medio de una resolución.

Ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se espera condenar la situación que se vive en Nicaragua y llamó al presidente Daniel Ortega un “violador por excelencia de los derechos humanos” e indicó que las “relaciones con Nicaragua, por lo pronto, parece que están suspendidas”.

En una entrevista con la emisora W Radio, el canciller Leyva aseguró que Colombia “de ninguna manera” está con el régimen de Daniel Ortega.

Además de condenar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua por parte del régimen, el ministro Álvaro Leyva explicó que la ausencia de Colombia en la sesión de la OEA tuvo que ver con “razones humanitarias”.

“Es una razón absolutamente humanitaria, se ha querido mezclar con el litigio que se tiene desde hace años con Nicaragua, pero yo creo que el obispo encarcelado no tiene nada que ver con las decisiones de la corte”, señaló Leyva.

En cuánto al anuncio que Colombia firmará en los próximos días la resolución de condena a Nicaragua, el canciller sostuvo que, “hay un problema de carácter humanitario que hay que resolver así desaparezca el señor Ortega. Todo tiene un límite, llega un momento en que la buena voluntad se agota. Aun firmando una resolución, dejamos la preocupación por los que están detenidos, ¿nos vamos a cruzar de brazos dejando que esa gente padezca, sufra?”, preguntó al aire en el medio mencionado.

Leyva añadió que “lo que está sucediendo allá (Nicaragua) es el colmo. La situación que se presentó fue una coyuntura que se dio gratuitamente, el 13 de agosto hubo esa sesión extraordinaria del consejo permanente… cuando nosotros estábamos viajando a Cuba el 13 de agosto, no había todavía decisiones respecto a cómo iba a ser la representación de Colombia en la OEA”, explicó el ministro Leyva.

El canciller desmintió que se haya negociado con el gobierno de Daniel Ortega el litigio que se tiene en la Corte de La Haya sobre delimitación marítima, y aclaró que en su lugar lo que se dio fue una oportunidad para interceder con otros países para la liberación de presos políticos en la isla caribeña.

De igual manera, el Canciller en entrevista para CM& confesó que esas declaraciones no cayeron bien en Nicaragua, por lo que mencionó que las relaciones con ese país parecen estar suspendidas. ”Nosotros estábamos programando el envío del señor embajador colombiano a Managua, pero tengo entendido que no les está gustando la última posición, que a la hora de la verdad no es que se haya cambiado; nuestra posición siempre ha estado a favor de los derechos humanos. Por eso queríamos ir allá, para que se metiera en el vagón de la nueva política y geopolítica que se está diseñando en el continente americano”, manifestó Álvaro.

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Cuba hay 180 presos políticos encarcelados en condiciones inhumanas, por esta razón, Colombia tiene la intención de interceder por esa situación. Además, el canciller confirmó que esa fue la razón “estratégica” por la cual el país se ausentó de la sesión extraordinaria de la OEA.

Cabe resaltar que, Colombia tiene enfrente dos litigios con ese país, el primero de ellos inició el 16 de septiembre de 2013, corresponde a la delimitación de la plataforma continental extendida entre ambos países, más allá de las 200 millas náuticas. La segunda se instauró el 26 de noviembre de 2013 se refiere a las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe.

