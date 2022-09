El Ejército Nacional confirmó la muerte de un soldado a manos del ELN en Arauca

Un soldado fue asesinado por el ELN en Arauca. REUTERS/Albeiro Lopera

El viernes 9 de septiembre, la zona rural del municipio de Tame, Arauca, se vio azotada por el accionar armado de los grupos delincuenciales, situación que llevó a las autoridades a incursionar en la zona y replegar los ataques que estaban protagonizando hombres armados del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La disputa contra ilegales dejó un lamentable salgo para el Ejército Nacional, pues esta, cobro la vida de un soldado profesional, además de dejar varios heridos.

La ofensiva permitió el avance de las tropas que buscaba garantizar la integridad de la ciudadanía que habita en el sector, no obstante, los ilegales respondieron, dejando un preocupante saldo inicial de seis heridos. A pesar que desde el aire, hubo apoyo armado para los uniformados, uno de los militares falleció por la gravedad de las heridas.

El soldado profesional fue identificado como Jorge Luis Sánchez Orjuela, era oriundo de Ibagué, Tolima y sumaba más de 13 años en las filas del Ejército Nacional. El equipo de atención médica que hacía parte de la escuadra en territorio, intentó prestarle primeros auxilios y cubrir sus heridas, sin embargo, por la complejidad de las mismas, fue imposible mantenerlo con vida y falleció en la zona de combate.

El Ejército Nacional despejó el área en cuestión y procedió a extraer a los heridos y al soldado, rápidamente de la zona. De igual forma, en medio del avance de los militares, se pudo dar con la captura de un sujeto que de desplazaba por el territorio; este, fue aprehendido por los soldados, quienes reportaron que el hombre portaba un arma de fuego y presuntamente, sería integrante del grupo subversivo ELN.

Respecto al capturado, estaba herido y el grupo de enfermería del Ejército Nacional lo redujo para prestarle los servicios médicos, respetando así, el Derecho Internacional Humanitario. Frente a este caso, el Comando de la Octava División del Ejército Nacional, explicó:

“En desarrollo de operaciones ofensivas adelantadas por tropas del Ejército Nacional para proteger a la población civil en área rural del municipio de Tame, Arauca, se presentó un combate con integrantes del grupo armado organizado GAO ELN, resultando heridos seis participantes de la operación militar, además de un sujeto que según lo informado, portaba armamento y sería un presunto integrante de este GAO, quien recibió los primeros auxilios por parte de nuestros soldados en un claro respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.

Soldado asesinado por el ELN en Arauca. Foto: Ejército Nacional.

El presidente Gustavo Petro ha anunciado en las últimas semanas que la mesa de diálogos con el ELN se reanudará, la necesidad de un acuerdo de Paz es notoria y latente, no obstante, sentarse a hablar sobre un nuevo proceso tiene diversas aristas que deben ser tenidas en cuenta.

Incluso, desde el ELN hay oposición ante algunos puntos, pues W Radio conoció la posición del comandante Antonio García, cabeza visible de dicha guerrilla, que ha señalado que ellos no puede estar en la misma posición que otros grupos armados, pues la negociación debe ser distinta.

“Nosotros no podemos entrar en ese mismo costal, sí vamos a dialogar, sí vamos a conversar, entonces, no somos muy de la idea de decir que vamos a hacer una Paz Total, no. Además, las guerras son necesarias, cuando hay procesos de dominación en una sociedad, cuando hay imposición y eso está aceptado, está mandatado en el derecho internacional, o sea, el derecho a la rebelión”, aseguró.

