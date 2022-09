Nicolás Maduro auguró que reapertura de fronteras con Colombia moverá 2.000 millones de dólares a nivel comercial

El dictador venezolano Nicolás Maduro celebró la disposición del presidente colombiano Gustavo Petro de restablecer diálogos y reabrir las fronteras. Fotos: Reuters y Colprensa.

Luego de que el presidente colombiano Gustavo Petro anunció que el próximo 26 de septiembre se reabrirán las fronteras entre Colombia y Venezuela, el jefe del régimen del país vecino, Nicolás Maduro, celebró la decisión y aseguró que el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones traerá múltiples beneficios económicos.

De acuerdo con el gobernante venezolano son más de 2 mil millones de dólares los que se moverán en el paso fronterizo en Cúcuta, la ciudad que limita con ese país. Esos millonarios fondos se dan gracias a las labores comerciales que se mueven entre ambos países.

“Apenas con la apertura de la frontera este año, se estima que pudiéramos llegar a 2.000 millones de dólares de intercambio comercial entre Colombia y Venezuela”, señaló Nicolás Maduro en televisión estatal este viernes 9 de septiembre.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, observa mientras se reúne con el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el 29 de agosto de 2022. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

De hecho, el dictador aseguró que, debido a los productos de “excelente calidad” que se producen en la tierra del café, los venezolanos podrán beneficiarse no solo al adquirirlos sino también para venderlos, lo que contribuirá significativamente con la economía de los dos territorios.

En esa línea, Maduro aprovechó para destacar la disposición del presidente Petro de, no solo restablecer los lazos diplomáticos con su régimen, sino también por propender todas las estrategias para que la frontera de reabra de manera legal y tranquila. Eso sí, el político chavista no perdió oportunidad para lanzarle indirectas al expresidente colombiano Iván Duque, quien fue de sus mayores críticos y se opuso en diferentes oportunidades a que se restablecieran las relaciones diplomáticas.

“Ya no es como antes, las cosas han cambiado, qué bonito tener buenas relaciones con Colombia y poder hablar con sinceridad, reivindicar la historia gloriosa que nos vio nacer desde la espada del Libertador Simón Bolívar”, añadió Maduro.

Foto de archivo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, atiende una conferencia de prensa con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en Bogotá, Colombia, 24 de agosto, 2022. REUTERS/Luisa González

La reacción del dictador venezolano se conoce luego de que el presidente Petro dio detalles, mediante sus redes sociales, de cómo se realizará la apertura de la frontera del país que gobierna junto con Venezuela. Según destacó el jefe de Estado, el primer paso para ejecutar esta acción será la reanudación de la conexión aérea y el transporte de carga entre ambos países. Con esto, de acuerdo con el mandatario, se confirma el compromiso del Gobierno “por restablecer las relaciones de hermandad”.

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, por su parte, celebró la determinación lograda con la actual administración colombiana.

“Me alegra mucho anunciar que a partir del 26 de septiembre daremos apertura conjunta a las fronteras entre Venezuela y Colombia. Además, reanudaremos los vuelos entre Caracas - Bogotá y Valencia - Bogotá. El intercambio y la cooperación entre nuestros pueblos, reinician con buen pie”, añadió Nicolás Maduro.

Venezuela y Colombia reabrirán sus fronteras terrestres y retomarán vuelos comerciales, suspendidos desde hace cinco años, anunciaron el viernes los presidentes de ambos países, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, una decisión enmarcada en el restablecimiento de las relaciones bilaterales.

De esta forma, los dos presidentes dieron curso a la expectativa creada en la pasada campaña presidencial colombiana, en la que Petro prometió el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, y la consiguiente apertura fronteriza.

En las primeras semanas del Gobierno de Petro, ambas naciones anunciaron el restablecimiento de relaciones y nombraron embajadores en Caracas y Bogotá, aunque Maduro pidió que la gestión hacia la ansiada reapertura “fuera más despacio” y de manera segura, teniendo en cuenta el narcotráfico en la zona.

Petro designó para ese cargo al exsenador Armando Benedetti, mientras que Maduro nombró al excanciller Félix Plasencia, y ambos ya presentaron las respectivas cartas credenciales a los dos mandatarios. De hecho, el diplomático colombiano anunció que la cooperación judicial entre los dos países ya está activa.

Con la entrada en vigencia de este acuerdo entre naciones, se permitiría, esencialmente, que se puedan realizar solicitudes de extradición de ciudadanos que estén en suelos del vecino país, gestión que Venezuela también podría solicitar. El embajador, Armando Benedetti dio a conocer esta noticia a través de su cuenta de Twitter.

