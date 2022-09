Piden nuevos cargos contra Benjamín Núñez, policía implicado en el asesinato de varios jóvenes en Chochó, Sucre

El coronel todavía no se ha presentado ante las autoridades.

El abogado de los familiares de los jóvenes asesinados en el corregimiento de Chochó, Sucre, Aníbal Garay, solicitó a la Fiscalía General de la Nación que se le impute al excoronel de la Policía Benjamín Núñez otros delitos que no fueron referenciados en las audiencias preliminares, aparte de los que ya le fueron imputados, homicidio y privación ilegal de la libertad.

“No entiendo cómo un fiscal experimentado en esta área en Bogotá hace solamente estas dos imputaciones en contra del exoficial, porque así están planteados en la solicitud y en la notificación”. Para Garay, es extraño que el fiscal del caso no haya acusado al excoronel con los delitos de falso testimonio, fraude procesal y tortura.

“Estaré presto y muy atento como víctima, para que se le imputen los delitos de falso testimonio, fraude procesal y tortura, porque la génesis de lo sucedido con los jóvenes de Chochó (Sucre) se realizó por parte de este coronel ya retirado de su cargo”.

Cabe recordar que los cuerpos de los jóvenes asesinados el pasado 25 julio presentaron signos de tortura, según la necropsia. Las víctimas fueron objeto de golpes con objeto contundente, heridas con arma cortopunzante, disparos en áreas no letales del cuerpo y hasta trazas de tabaco de marihuana, según el informe de las necropsias adelantadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Además, inicialmente se había dicho que eran integrantes del Clan del Golfo.

El abogado de las familias indicó que el excoronel Núñez debe presentarse ante las autoridades competentes, teniendo en cuenta que hay una orden de captura en su contra, por lo que no puede participar en una audiencia de forma virtual. “No puede conectarse a esperar una audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento, porque si le imponen este último delito, ¿quién lo captura?, ¿dónde está ubicado en ese sistema virtual?”, argumentó Garay.

Luego añadió que “eso es lo que llama la atención y necesitamos que se presente la solicitud que hizo este defensor para saber si efectivamente este señor tiene la voluntad de someterse a la justicia, o es una burla que quiere hacer”.

Además, recordó que Núñez debe ser tratado como cualquier otro ciudadano, sin ningún tipo de preferencias, y recordó el derecho a la igualdad, consignado en la Constitución Política: “Aquí no podemos darle preferencia a este ciudadano, cuando previamente se han capturado a 10 personas, ya sea que se hayan entregado voluntariamente y ahora acá se le viene a citar a imputación y medida de aseguramiento como el trato menos drástico, cuando es presuntamente el más vinculado a esta investigación”, manifestó.

El ex oronel ya tenía una audiencia de imputación de cargos programada con medida de aseguramiento, pero esta no se pudo realizar debido a que su abogado, Sergio Ramírez, no tenía poder autenticado para ejercer su función.

“Esto es una burla para la justicia, las víctimas, la Fiscalía, el Estado colombiano y defensores de víctimas, porque llegan con una artimaña, donde no conectan vía virtual al ex coronel y el abogado dice que se ha comunicado con su defendido, sin embargo, no lo presenta, supuestamente porque tiene amenazas”, dijo el abogado Garay al respecto.

Por su parte, el abogado del excoronel aseguró que su defendido se entregaría en los próximos días. “Lo último que hemos sabido es que hay deseos de someterse, de entregarse a la Fiscalía General de la Nación. Han contactado a un abogado especializado para que sirva de mediador para ello. Estamos esperando que esa posibilidad se dé”, dijo el Director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria.

