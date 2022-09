El coronel Benjamín Núñez, prófugo de la justicia, se entregaría en los próximos días

El coronel no tuvo ningún impedimento para abordar el avión.

Para el miércoles 7 de septiembre estaba citado por la Fiscalía el coronel Benjamín Núñez, quien actualmente estaría huyendo de la justicia luego de haber estado involucrado, de acuerdo con varios testimonios de uniformados, en el crimen de tres jóvenes en Chochó, Sucre y que posteriormente fueron presentados como integrantes del Clan del Golfo. Sin embargo, no fue acusado por los delitos estipulados por el organismo.

El excomandante operativo de la Policía en Sucre asistió brevemente a la audiencia donde le iban a ser imputados los cargos de homicidio y privación ilegal de la libertad y en la cual el ente investigador entregaría su hipótesis sobre la participación de Núñez en este triple ‘falso positivo’ contra Carlos Ibáñez Mercado, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz Monterroza.

El coronel es protagonista del caso ocurrido el pasado 25 de julio, cuando en el marco de un despliegue policial hecho como respuesta al plan pistola liderado por las también denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia —AGC—, fueron retenidos tres jóvenes y heridos a bala en la parte posterior de una patrulla de la institución por el mismo Núñez.

En la declaración publicada por Vorágine el pasado 16 de agosto, uno de los patrulleros testigo de la masacre relató que el alto mando le disparó a uno de los jóvenes, y posteriormente, “el cogió y les dio otros dos tiros a los otros dos que estaban ahí, y nosotros sin decir nada en el momento. Y callados, con miedo, por alguna represalia del mando, de pronto de cualquiera”.

Ahora, con respecto a la audiencia celebrada este miércoles, esta terminó en fracaso, pues sumado a que Benjamín Núñez no se presentó y continúa huyendo de la justicia, hubo un encontronazo entre los abogados por tal ausencia; además porque no se ha presentado desde hace más de tres semanas, cuando fue emitida en su contra órden de captura y circular roja de Interpol para ser detenido en cualquier parte del mundo. Sin embargo, no han hallado con su paradero y tampoco se ha entregado.

Al respecto, Sergio Ramírez, su representante, afirmó en la audiencia que la ausencia prolongada de su apoderado fue porque ofrecen hasta 150 millones de pesos por su cabeza. Además, aseguró que sus hijos también han sido amenazados por este hecho y por la alta presencia de las AGC en la zona que comandaba.

Sumado a eso, Ramírez dio a conocer que el uniformado está cerca de entregarse a las autoridades; incluso, aseveró que si la mayor preocupación de los abogados de las víctimas es la presencia de Núñez en el proceso en contra suya y de 10 policías más, “es importante que todos tengan conocimiento que, de manera segura y transparente, se presentará de manera voluntaria y se entregará a la autoridad competente esta semana”.

Acto seguido, la jueza indicó que era necesario suspender la audiencia de imputación. La jefa de despacho, por su parte, le dijo a la Fiscalía que debe emitir una nueva solicitud para la imputación del coronel Núñez por los delitos estipulados este lunes por el ente de control. Por ahora, Núñez seguirá prófugo aparentemente en México.

