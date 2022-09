Gustavo Petro presenció agarrón entre Aníbal Gaviria y Daniel Quintero

Congreso Nacional de Exportadores de Analdex: FOTO: Gobernación de Antioquia

El inicio del Congreso Nacional de Exportadores de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) este jueves en Medellín (Antioquia) tuvo un momento bastante caliente entre el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

En presencia del presidente Gustavo Petro, Gaviria Correa en su intervención contradijo algunas afirmaciones de Quintero, que en su discurso, entre otras cosas, dijo que Medellín es una ciudad reconocida como la tercera mejor del mundo para visitarla, solo superada por Chicago y por Edimburgo.

El gobernador dijo: “no me puedo quedar callado” ante lo dicho por Quintero en su intervención. Según él, “el reconocimiento que el mundo le hace a Medellín, no es el reconocimiento por los últimos dos o tres años, sino que es el reconocimiento no a un gobierno, no a una persona, pero es el reconocimiento al trabajo de una sucesiva serie de gobiernos, gobiernos distintos, gobiernos de partidos distintos, gobiernos de personas distintas y gobiernos de tendencias distintas”.

Otra afirmación de Quintero fue que “Medellín es una ciudad que pasó de seis destinos internacionales a 13 destinos internacionales en este periodo de gobierno, es una ciudad que este año va a recibir 1.300.000 turistas y que en los dos últimos años tuvo récord de inversión extranjera impulsada, mayoritariamente hay que decirlo también, por lo que viene pasando en el sector turístico en la ciudad”.

El alcalde de Medellín también destacó que “nos convertimos en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, se han creado más de 10.000 empleos en este sector y estamos viendo una reducción en los índices de homicidio”.

Las cifras de Medellín, según el alcalde Daniel Quintero Calle.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, criticó discurso del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

Nueva reunión privada entre Quintero y Petro

El alcalde Quintero no desaprovecha oportunidad para pedirle citas al presidente Gustavo Petro. Según contó El Colombiano, los dos mandatarios se reunieron antes de la intervención de Petro en la inauguración de la cita con los empresarios exportadores del país, que congrega a la fuerza productiva para hablar del comercio internacional de Colombia.

Según detalla el medio, Quintero arribó a un hotel de la ciudad con la gestora social, Diana Osorio, y el gerente del canal Telemedellín, Deninson Mendoza, de quién se dice está buscando apoyo político para participar en las elecciones regionales de 2023.

La conversación se desarrolló a puerta cerrada en uno de los salones del hotel y duró menos de una hora. Esa cita fue la segunda entre Petro y Quintero en menos de dos semanas, pues cuando el presidente visitó Ituango –para hablar de seguridad– el alcalde de Medellín también le pidió un espacio privado y viajó hasta esa región, ubicada a unas 10 horas de Medellín, si se viaja por tierra.

Lo que dijo Petro a los exportadores

Petro no se refirió a la discusión entre Gaviria y Quintero. En su intervención ante el gremio reunido en Medellín, el jefe de Estado sustentó que en Colombia “hemos tenido un pensamiento económico que se ha equivocado y, como no se trata de simplemente mover las heridas del pasado, hay que cambiar, tenemos que cambiar. No es fácil, porque los caminos que tenemos por delante son altamente inéditos, pero hay que hacerlo”.

En su diálogo con los exportadores, el presidente trajo a colación el caso de Corea del Sur, que logró su crecimiento gracias a que el primer paso que dio fue el de la Reforma Agraria, y comentó que hace 70 años “fuimos a defenderlos” y “éramos dos veces más ricos”, pero hoy esa nación es seis veces más rica que Colombia.

De inmediato se cuestionó: “¿Entonces, no hacemos reforma agraria?, ¿no nos atrevemos?, ¿dejamos las cosas como están, pensando que son normales, el almendrón de la violencia?”.

Paso seguido, aseguró que esta reforma les funcionó, además de Corea, a China, Japón, Rusia, Francia y Estados Unidos; “entonces, ¿por qué nosotros no la hacemos?”, se preguntó.

En este sentido, se refirió al tema de la propiedad privada de la tierra y conminó a que “tratemos de lograr una seguridad jurídica alrededor de la tierra, de manera equitativa”, con el fin de “producir en las 22 millones de hectáreas fértiles que tenemos. Ese es el paso número uno de la industrialización y del despertar de un aparato productivo”.

