Rechazan supuesta vocería de exsecretario de Daniel Quintero en el Pacto Histórico de Antioquia

Fotos Twitter y Prensa del Pacto Histórico

En Valle de Aburrá diversos mandatarios han demostrado descontento frente al presunto vocero de la próxima administración, el exsecretario de Gobierno de Medellín Esteban Restrepo. Una muestra de ello es Aníbal Gaviria Gobernador de Antioquia que indicó que cualquier reunión para socializar temáticas de la región con el Pacto Histórico la tendrá directamente con el presidente electo Gustavo Petro.

Otro de los funcionarios que ha respaldado esta decisión es el alcalde de Venecia Óscar Sánchez, quién resaltó enfáticamente: “reconocemos en Aníbal Gaviria nuestro máximo líder político e institucional”, mencionando que ese era el motivo para no asistir a cualquier reunión programada por Esteban Restrepo.

Fue tan evidente el descontento que uno de los coordinadores del empalme del Pacto salió a aclarar la situación en medio del retiro programático que realizan en Medellín. Se trata de Mauricio Lizcano que señaló “el tema de Esteban nació de una reunión entre el presidente y el alcalde que le pidió tener un interlocutor para recoger una información de la región. Eso no significa que él sea el vocero del departamento de Antioquia ante el gobierno ”.

En medio del retiro programático que realizaban los miembros del Pacto Histórico en Medellín se dio uno de los anuncios más importantes para los próximos años en el país, se trata del próximo director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, cargo que asumirá el economista Luis Carlos Reyes, así fue designado el día de hoy en un retiro programático organizado por el partido Pacto Histórico.

Carlos Reyes, graduado de economía e historia de la Universidad Internacional de Florida, magister y doctor en economía de la Universidad del Estado de Michigan, venía desempeñando el cargo de director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y desde hace unas semanas formaba parte del equipo de empalme económico del presidente electo Gustavo Petro.

Para lo que queda de año el nuevo director de la DIAN tiene una enorme responsabilidad al tener que recolectar un recaudo tributario de $196,7 billones. Además de eso Reyes deberá velar por la modernización de la entidad además de hacer un exhaustivo balance que permita identificar las empresas y personas naturales que deban hacer un mayor recaudo.

El nuevo director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Carlos Reyes, también ha sido ampliamente referenciado en el ámbito internacional debido a sus columnas publicadas en Portafolio, The Salt Lake Tribune y el reconocido mundialmente The New York Times.

Hay gran expectativa por ver como se desarrollará el gobierno del presidente electo Gustavo Petro luego de que se posesione el próximo 7 de agosto. El primer mandatario de izquierda electo en el país ya ha revelado casi a todo su gabinete, aunque aún falta por definir los Ministros de Defensa, Justicia, Interior, Transporte, Trabajo, Vivienda, Deporte, TIC, Ciencia, Comercio y Minas.

