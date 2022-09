Fernando Jaramillo espera dejar definida la situación del fútbol femenino antes de dejar su cargo

Fernando Jaramillo dejará la presidencia de la Dimayor luego de dos años de gestión. Imagen: Colprensa.

Tras dos años de gestión al frente de la División Mayor de Fútbol Colombiano (DIMAYOR), Fernando Jaramillo dejará su cargo como presidente luego de llegar a un acuerdo con los 36 clubes afiliados que ya no le daban el beneplácito que lo llevó a ser la cabeza del ente rector del balompié nacional.

El directivo no solo ha tenido que lidiar con la inconformidad de los aficionados, sino también con la de varios presidentes de los equipos asociados que han pedido que se aparte del cargo al considerar que no tiene las facultades para estar allí y no ser imparcial en sus decisiones como lo afirmó en su momento Eduardo Méndez de Independiente Santa Fe.

Desde que asumió la presidencia a mediados de 2020 para tomar la vacante que dejó el también controvertido Jorge Enrique Vélez, Fernando Jaramillo tuvo que enfrentar los estragos económicos generados por la pandemia, como también la lluvia de críticas por la implementación del canal premium para los partidos de la Liga BetPlay DImayor.

Este jueves se llevó a cabo una sesión extraordinaria de la Dimayor para definir el futuro de Fernando Jaramillo, vale aclarar que lo 36 clubes son los que toman esta decisión mediante una votación. Lo cierto es que lo que era un secreto a voces terminó por cocinarse en dicha asamblea; el directivo dejará la presidencia de la División Mayor de Fútbol Colombiano.

Luego de llegar a un acuerdo entre ambas partes, se decidió que el administrador de empresas y abogado de 60 años estará al frente de la Dimayor hasta el próximo 30 de noviembre, cuando culminen las competencias en el país.

En diálogo con el programa el VBar de Caracol Radio, Fernando Jaramillo contó como se dio su salida de la presidencia de la Dimayor. “Una reunión muy positiva, nos reunimos por primera vez fuera de un marco de Asamblea que es un poco engorroso desde el punto de vista jurídico, que se pueden discutir muchas cosas, que se pueden tomar decisiones, inclusive que después se pueden validar jurídicamente en una Asamblea”.

Del mismo modo, Jaramillo se mostró tranquilo y respetuoso por la decisión tomada: “Si ellos quieren un cambio, si ellos creen que es importante un cambio en este momento, pues hay que respetar la voluntad de todos. Si esa es la voluntad, no necesariamente de la mayoría, pero es difícil seguir con una oposición de mucha gente, aunque yo entiendo que es difícil tener contento a todo el mundo, hay que ser realistas en el tema de gobernabilidad también”.

“Como yo lo he dicho, no quiero ser un obstáculo, quiero ser una herramienta para que el fútbol salga adelante, para que el fútbol sea cada vez más grande en Colombia y si ellos piensan que ya mi tiempo se cumplió, pues yo terminó lo que tengo que hacer hasta diciembre, que son muchas cosas, entregar el campeonato, tanto la Liga como el Torneo, el fútbol femenino, temas jurídicos importantes y ya, hay se terminaría mi ciclo en el fútbol”,

En cuanto al campeonato femenino para 2023, añadió: “Va bien, hay interés de varios patrocinadores importantes, tenemos que diseñar ese muñeco para que sea un campeonato que tenga una continuidad, que se le pueda asegurar a las jugadoras unas condiciones, que esa es la parte más compleja, porque los clubes no tienen esos recursos”.

