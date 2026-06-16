Colombia

Abatido alias Totoró, cabecilla de la estructura Carlos Patiño en el Cañón del Micay, Cauca

Durante el operativo fueron incautadas más de 200 minas antipersonal, explosivos, armamento y granadas adaptadas para drones utilizadas por las disidencias de las Farc

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La operación permitió desmantelar un campamento ilegal donde fueron hallados explosivos, uniformes de uso privativo militar y material logístico. - crédito Ejército Nacional
La operación permitió desmantelar un campamento ilegal donde fueron hallados explosivos, uniformes de uso privativo militar y material logístico. - crédito Ejército Nacional

Las Fuerzas Militares informaron sobre la muerte de alias Totoró, señalado cabecilla de una comisión de la estructura Carlos Patiño, grupo que hace parte del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco. El resultado se produjo durante una operación desarrollada en el Cañón del Micay, una de las zonas con mayor presencia de grupos armados ilegales en el departamento del Cauca.

De acuerdo con el Ejército Nacional, la acción fue adelantada por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, unidad adscrita a la Tercera División, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Las labores de inteligencia permitieron ubicar el campamento donde permanecía el jefe insurgente y ejecutar la operación militar.

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Un objetivo de alto valor para las autoridades

Según información oficial, alias Totoró había asumido el mando de esta comisión luego de que las Fuerzas Militares neutralizaran al anterior cabecilla que operaba en el sector. Las autoridades lo señalan de coordinar actividades relacionadas con el control territorial, la movilidad de integrantes armados y la planeación de acciones contra la Fuerza Pública.

Los organismos de inteligencia establecieron que el lugar donde fue ubicado era utilizado por la estructura Carlos Patiño para organizar operaciones armadas y facilitar actividades vinculadas al narcotráfico, así como el transporte de armas, explosivos y otros elementos logísticos.

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La muerte de alias Totoró se suma a las operaciones que las Fuerzas Militares han desarrollado en los últimos meses contra esta estructura, considerada una de las principales responsables de los hechos de violencia registrados en el Cañón del Micay y otras zonas del Cauca.

El Cañón del Micay es una región estratégica del Cauca utilizada por grupos armados ilegales para el narcotráfico, el transporte de armas y la coordinación de acciones contra la Fuerza Pública.- crédito Fuerzas Militares (referencia)
El Cañón del Micay es una región estratégica del Cauca utilizada por grupos armados ilegales para el narcotráfico, el transporte de armas y la coordinación de acciones contra la Fuerza Pública.- crédito Fuerzas Militares (referencia)

Señalamientos por presiones contra comunidades

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, bajo el mando de alias Totoró se habrían incrementado las presiones contra habitantes de los sectores de Huisitó y La Emboscada.

Las investigaciones señalan que integrantes de la estructura Carlos Patiño promovían acciones para obstaculizar la presencia de la Fuerza Pública en la región y habrían utilizado a miembros de la comunidad para incentivar asonadas contra las tropas desplegadas en el territorio.

Además, el Ejército indicó que el grupo armado restringió el acceso de la población a espacios comunitarios como una escuela y un polideportivo, los cuales habrían sido utilizados como puntos de permanencia y operación de los integrantes de la organización ilegal.

Según las autoridades, en esos lugares también fueron instalados artefactos explosivos improvisados, situación que representaba riesgos para los habitantes de la zona y limitaba el desarrollo de actividades educativas y recreativas.

Destruyen explosivos en vías de Anorí, Antioquia - crédito Ejército Nacional
Durante la operación, las tropas hallaron más de 150 artefactos explosivo - crédito Ejército Nacional (referencia)

Hallazgo de explosivos, minas y armamento

Tras la operación, las tropas adelantaron labores de inspección en el campamento y reportaron la incautación de material de guerra y elementos utilizados por la estructura armada.

Entre los hallazgos se encuentran:

  • Dos fusiles.
  • Munición de diferentes calibres.
  • Proveedores para armamento.
  • Más de 150 artefactos explosivos improvisados.
  • 200 minas antipersonal.
  • 12 granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones.
  • 400 metros de cordón detonante.
  • 57 uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares.
  • Material de intendencia y logística.

Todo el material quedó a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos judiciales correspondientes y su posterior destrucción.

57 uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares fueron incautados. - crédito Europa Press/Sebastian Marmolejo
57 uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares fueron incautados. - crédito Europa Press/Sebastian Marmolejo

Operaciones continúan en el Cañón del Micay

Las autoridades señalaron que el Cañón del Micay continúa siendo una de las regiones estratégicas para los grupos armados ilegales debido a su ubicación geográfica y a las rutas utilizadas para actividades relacionadas con el narcotráfico.

Por esta razón, las Fuerzas Militares mantienen operaciones permanentes en el área con el propósito de afectar las estructuras de mando de los grupos armados, recuperar el control institucional y garantizar condiciones de seguridad para las comunidades.

Tras la muerte de alias Totoró, las tropas continúan desarrollando labores de verificación en el terreno para descartar la presencia de más explosivos y permitir la recuperación de espacios comunitarios utilizados por la población civil.

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