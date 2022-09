Miguel Ángel Borja recibe el apoyo de histórico de River Plate previo al clásico ante Boca Juniors

Miguel Borja marcó en el último partido de River Plate. (Getty Images / Marcelo Endelli).

Este fin de semana en Argentina se viene el superclásico entre Boca Juniors y River Plate que hará las veces de local en La Bombonera. En ambas escuadras hay cuota colombiana, por el lado del Xeneize están Frank Fabra y Sebastián Villa, mientras que de la Banda Cruzada hacen parte Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja.

Este será el primer clásico argentino para Miguel Ángel Borja ,que llegó a la escuadra Millonaria para el reciente campeonato procedente del Junior de Barranquilla, que recibió por el Colibrí una cifra cercana a los 7 millones dólares.

No obstante, al nacido en Tierralta (Córdoba) le ha costado acoplarse al balompié argentino, por lo que las críticas no han tardado en caerle al goleador, que no es de los fijos en el once de Marcelo El Muñeco Gallardo, que le ha dado más rodaje Lucas Beltrán.

El delantero de 21 años, surgido en las divisiones menores de River Plate. ha marcado en tres ocasiones en el actual torneo, los mismos registros de Miguel Ángel Borja, que en la pasada jornada selló el triunfo en el Monumental de Núñez ante Barracas Central al marcar el segundo tanto sobre el final, ingresando desde banco de suplentes a los 73 minutos, lo que le dio para ser calificado con 7,5 según la aplicación 365 Scores.

Uno de los referentes de River Plate es Leonardo Ponzio, quien colgó los guayos tras jugar con la escuadra de Núñez un total de 358 partidos en los que logró convertir en 10 oportunidades y ganó 17 títulos de los que destacan dos Conmebol Libertadores, una Copa Suramericana y tres Recopa Suramericana.

El exjugador del Zaragoza habló para cadena de televisión argentina TyC Sports y se refirió al presente de Miguel Borja, al que comparó con Teófilo Gutiérrez cuando pasó por River Plate y que pese a las dificultades que tuvo en sus inicios pudo adaptarse al esquema del Muñeco en su paso entre 2013 y 2015. “Para jugar y adaptarte al sistema de Marcelo Gallardo, tienes que entrenar. Para mí va a andar bien en River, lo veo muy parecido a Teo Gutiérrez”.

Del mismo modo, Ponzio remarcó que Borja necesita acoplarse al mundo de River y destacó las facultades técnicas del ex Atlético Nacional, al que enfrentó por Conmebol Libertadores cuando este defendía los colores del conjunto Tiburón.

“Lo enfrenté y para mí es un gran jugador. Puede ser que necesite adaptación, por supuesto. Jugadores como él terminan adaptándose, lo hizo en todos los clubes... ¿Cómo no lo va a hacer en River? El otro día, Borja agarró la pelota en el área chica y la clavó en el ángulo”.

Por su parte, el delantero manifestó una vez terminado el encuentro en el Monumental ante Barracas Central, su deseo por marcarle a Boca Junior en La Bombonera. “Yo creo que es un partido diferente a todos, solo queda descansar durante la semana, ir allá y hacer un buen partido. Me imagino un Colibrí en La Bombonera”.

“La previa se vive con motivación, hay que encarar el partido con gran importancia porque sabemos que nos define mucho de cara a lo que se viene. Es un partido distinto y solo nos queda trabajar de la mejor manera en la semana”.

