Deportes Tolima está obligado a ganar este viernes, si quiere seguir soñando con la clasificación

Tolima y Patriotas se enfrentan por la fecha 11 de la Liga Betplay.

Este viernes habrá acción en Tunja, pues Patriotas de Boyacá recibe al vigente subcampeón del fútbol colombiano, Deportes Tolima. Este entretenido partido pasa desapercibido en medio de la fecha, no obstante, se convierte en la oportunidad de levantar el vuelo para ambas escuadras, pues estas se encuentran en el fondo de la tabla y de perder, verían cada vez más lejos la clasificación.

Los locales recibieron una importante noticia, pues el técnico José Eugenio ‘Cheché’ Hernández regresa a comandar el equipo. Es importante tener en cuenta que ‘Cheché' hace algunas semanas fue internado de urgencia por un cuadro complejo de salud, situación que llevó a Carlos Giraldo a remplazarlo en el banco de Patriotas.

Patriotas quiere salir del fondo de la tabla. Foto: cortesía Dimayor

Respecto al panorama del equipo, fue el mismo Carlos Giraldo quien demostró su preocupación por los reincidentes errores que terminan damnificando al onceno boyacense. Empero, para el estratega la mentalidad ya está puesta en Deportes Tolima, recalcando que no es hora de lamentarse y sus jugadores deben estar enfocados en la mitad del torneo que resta.

Giraldo expresó:

“Yo creo que nos toca ajustar un par de cosas porque digamos que nos sigue pasando, seguimos siendo por momentos muy ingenuos, muy permisivos, entonces de eso se trata, más que ahora hay que recuperar el grupo, porque este viernes tenemos que enfocarnos en el compromiso, entonces hay que descansar, alimentarnos bien porque lo que se viene es la mitad del torneo, entonces hay que tratar de estar bien para lo que se viene”.

Por otro lado, Tolima continúa divagando en un desconocido limbo, la ‘Tribu’ dejó la expectativa arriba en el primer semestre, pues el plantel tolimente llegó a la final de una manera imparable y cayó frente a Nacional, de igual forma, fueron eliminados por Flamengo en octavos de Copa Conmebol Libertadores, desde la mitad del año, no encuentran rumbo y tratar retomar el camino.

Deportes Tolima busca sumar en Tunja. (Twitter: @Dimayor)

Con la fe intacta, el capital del ‘Vinotinto y Oro’, Julián Quiñones mostró confianza y resaltó que trabajo realizado hasta el momento, resaltando que lo que se consiga de ahora en adelante, es por los jugadores y el pueblo tolimense que sigue apoyando. De cara a la visita a Patriotas, el defensor señaló:

“Creo que no es fácil esta situación porque veníamos de jugar varias finales, de clasificar a la siguiente fase de Libertadores y se fueron tres compañeros, pero también llegaron unos compañeros a sumar al equipo. Creo que son rachas porque tenemos un cuerpo técnico que trabaja y que le gusta corregir, solo lo que pasa a veces no entendemos. Todo lo que hacemos es en beneficio de poner lo mejor para el equipo, tanto para hincha como para nosotros, entonces en lo que tenemos es que trabajar en conjunto para mejorar esta situación; por el beneficio de la ciudad y el departamento, el club está por encima de todos nosotros y si podemos trabajar para ellos, creo que bienvenido sea todo lo que podamos hacer”.

Nóminas tentativas

Patriotas: L. Hurtado, J. Posada, D. Rodas, F. Arbelaez, C. De Las Salas, L. Pérez, J. Ramírez, C. Charris, C. Mosquera, C. Barrios, E. Bolaños

Director técnico: José Eugenio ‘Cheché' Hernández

Deportes Tolima: W. Cuesta, J. C. Angulo, J. Quiñones, F. Mosquera, J. Angulo, R. Ureña, B. Rovira, E. Sosa, A. Ibarguen, J. Lucumí, M. Rangel

Director técnico: Hernán Torres

El partido se jugará desde las 7:40 de la noche en el estadio La Independencia de Tunja, bajo la justicia que impartirá el juez Nicolás Gallo.

