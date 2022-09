Andrés Escobar, imputado por dispararle a manifestantes en Cali durante el Paro Nacional, denunció amenazas y atentados en su contra

Andrés Escobar, hombre señalado de disparar a manifestantes en Cali. Captura de pantalla.

Andrés Escobar, que se hizo famoso por salir en un video con un revolver disparándole a algunos manifestantes en Cali durante el Paro Nacional, y que de hecho ya está imputado penalmente por ese hecho, denunció que durante el último mes ha sido víctima de varios atentados en su contra, lo que lo habría obligado a cambiar de residencia.

En el primero de estos atentados, según Escobar, dos hombres lanzaron al parecer una granada artesanal a la vivienda donde se encontraba, sin dejar a ninguna persona herida tras la detonación.

“Quiero manifestar y poner en conocimiento que fui objeto de tres atentados en el mes de agosto. Atacaron mi lugar de residencia y ya hay unas investigaciones en curso para dar con los autores de estos actos de terrorismo. Me vi obligado a abandonar mi lugar de residencia y no estar más allí”, indicó en un video que fue entregado a la emisora W Radio.

Además, aseguró que hasta la fecha ha instaurado 50 denuncias por lesiones personales, actos de terrorismo, amenazas y hasta hurtos, pero que hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta de las autoridades. “Estas personas no le temen a nada, yo he recibido hasta panfletos donde me dicen que soy objetivo militar, ya he colocado más de 50 denuncias”, dijo el empresario caleño.

“Ya he adelantado las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y espero que haya una respuesta proactiva por parte del Estado para garantizar mi vida y de las personas que habitan mi unidad residencial”, añadió además.

La denuncia interpuesta ante la Fiscalía va acompañada de fotografías en las que se puede observar los vidrios de su casa rotos luego de haber sido impactados con lo que parece haber sido balines de un arma neumática. Días después de este hecho, según él, dos hombres pasaron en una motocicleta disparando contra la portería de su edificio.

En julio pasado se hizo viral un video en el que Escobar recibe una golpiza por parte de otro individuo, que lo deja tambaleando, antes de caer al piso. La grabación incluso la compartió en sus redes sociales María Fernanda Cabal, una de las senadoras del Centro Democrático, quien solicitó que le proporcionaran un esquema de seguridad tras lo ocurrido.

“Tiene más de 50 denuncias en Fiscalía y nada prospera. ¿Será que tiene que ser líder social de izquierda para que el Estado lo proteja, o su vida no vale? Fiscalía de Colombia y Policía Nacional de Colombia”, publicó la congresista en su cuenta de Twitter.

En la revista Semana consultaron con el mismo afectado, quien aseguró que los hombres con los que se enfrentó eran seguidores del presidente recién electo en ese entonces, Gustavo Petro. Sin embargo, luego se conoció, gracias a otro video, que Escobar estaba discutiendo previamente con unos sujetos en un bar y que él mismo había sido el que había iniciado la riña.

El pasado 14 de junio fue imputado con los delitos de usurpación a funciones públicas, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos y amenazas agravadas, por los videos en los que se ve disparando contra los manifestantes del Paro Nacional en el sector de Ciudad Jardín, en Cali.

Lo polémico del hecho fue que a Andrés Escobar se lo pudo ver disparando junto a varios policías. Por eso, en el mismo proceso judicial fueron imputados 12 uniformados y otros cuatro civiles.

SEGUIR LEYENDO: