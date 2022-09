Novio de Aida Victoria Merlano se pronunció tras condena en su contra

Novio de Aida Victoria Merlano defendió a su pareja en redes sociales tras conocerse el fallo. Foto: Instagram @naldyoficial

Este 6 de septiembre, se conoció la decisión de un juez de condenara 17 años de prisión a Aida Victoria Merlano Manzaneda por la fuga de su madre de un consultorio odontológico ubicado en el norte de Bogotá. Asimismo, la decisión cobijó sin medida de aseguramiento para el odontólogo que atendía en ese momento a la excongresista, hoy prófuga de la justicia en Colombia.

Los delitos por lo que fue condenada la joven influenciadora son “favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos”, en los hechos que ocurrieron el pasado 1 de octubre de 2019. Esta decisión se da a casi 3 años de haberse efectuado el hecho, de acuerdo con el informe presentado por la Fiscalía. Además, para los investigadores, si fue Aida Victoria cómplice en la fuga de su madre.

En audiencias que se han venido adelantado, la influencer ha indicado sobre su madre las acciones de su madre: “Fue una estupidez, ella podría haber solucionado por las vías legales”. Pero en la audiencia virtual adelantada el día de hoy un juez leyó el sentido del fallo condenatorio, ya que según indicaron al parecer la generadora de contenidos digitales sí tenía conocimiento del plan de fuga de la excongresista.

Al conocerse este pronunciamiento, fueron varias las personalidades del mundo del entretenimiento que reaccionaron ante la situación que podría vivir Aida Victoria Merlano de ser hallada culpable, entre ellos su novio Naldy, el cantante de música urbana con quien la barranquillera sostiene una relación desde hace varios meses.

Según menciona en la publicación el cantante, este hecho lo califica como injusto en un proceso legal en contra de su pareja: “¿17 años de cárcel para una mujer trabajadora? ¿Qué es esto Colombia? Hoy no es un buen día, hoy hay injusticia en mi país con una niña trabajadora, honrada, una mujer de palabra”.

Adicionalmente, Naldy calificó el hecho como algo injusto y cruel, por lo que expresó todo su apoyo a la joven creadora de contenido: “Es injusto y cruel. Hoy me duele la injusticia que hacen con Aída. Acá seguiré apoyándote hasta las últimas consecuencias”.

La generadora de contenido digital ahora deberá esperar a que se haga efectiva la orden de captura y ver cuál es la siguiente acción que toman las autoridades en contra de ella, por lo pronto su madre la excongresista Merlano continua prófuga en el régimen de Venezuela.

Aquí, las declaraciones de Naldy a través de sus InstaStories:

Naldy, novio de Aida Victoria Merlano, se pronunció sobre la condena a la creadora de contenido por la fuga de su mamá. Tomada de Instagram @naldyoficial

Referente al odontólogo Cely, las investigaciones han señalado que hasta el momento el sujeto no tenía conocimiento del plan de huida de la excongresista, y que, por el contrario, desde que ocurrió aquel escape cinematográfico no ha podido descansar.

“Yo he sido un chivo expiatorio, estoy muerto en vida, me dañaron mi familia, mi profesión, estoy en tratamiento psiquiátrico. Esto que me está pasando me genera estrés, me da tos, vómito”, indicó el doctor Javier Cely al juez encargado.

