Aida Victoria Merlano habló a la Fiscalía tras la decisión de condenarla por la fuga de su mamá

La influenciadora contó la condena que pidió para ella la Fiscalía.

Unas horas después de enterarse que había sido condenada por haber ayudado a su madre a escaparse del consultorio del odontólogo, Javier Cely, el 1 de octubre de 2019, la influenciadora Aida Victoria Merlano se refirió al tema en su cuenta de Instagram, en la que tiene casi tres millones y medios de seguidores.

Ahí, en sus historias, y en medio de lágrimas, contó la condena que pide la Fiscalía General de la Nación para ella.

“No sé cómo empezar estas historias porque creo que estoy como cualquier persona en mi situación estaría. Sí, me condenaron hace unas horas. A diferencia a lo que la gente puede pensar que son cuatro años o que es un delito en el que no me van a dar cárcel o que me pueden dar casa por cárcel, lo que pide realmente la Fiscalía son 17 años sin acceso a casa por cárcel”, contó Merlano.

Luego aseguró que cree en la justicia y que su abogado, Miguel Ángel del Río Malo, ya apeló esta decisión.

“Nada, yo en el fondo de mi corazón realmente creo en la justicia. Ya mi abogado apeló, y estamos esperando a que el juez decida qué va a pasar de aquí en adelante, eso es lo que está pasando”, explicó.

Por último, agradeció a sus seguidores todo el apoyo en este difícil momento para ella. “Me encantaría ir a limpiarme las lágrimas y tal vez hacer esto un poco más controlada, pero realmente no puedo estar mejor. Y, por otro lado, sí estoy leyendo el DM y me ha sorprendido mucho la cantidad de mensajes bonitos que he recibido, porque si soy sincera cuento con los dedos de una mano, la cantidad de gente que me ha echado mierda”.

Por su parte, el abogado Miguel Ángel del Río calificó en su cuenta de Twitter de “inaceptable” la medida pedida por la Fiscalía: “La condena contra Aida Victoria Merlano es inaceptable. Una decisión que enfrentaremos con toda la contundencia. Estoy seguro de su inocencia y la apoyaré hasta demostrarlo”2, escribió.

La influenciadora fue condenada luego de que el juez que lleva el caso determinara que ella sí sabía del plan de escape de su madre, la excongresista Aida Merlano, condenada por la compra de votos en el Atlántico y prófuga de las autoridades colombianas en Venezuela.

En el sentido del fallo emitido por el juzgado 20 de conocimiento de Bogotá, se determina que Aida Victoria es responsable de favorecimiento de fuga y uso de menores en la comisión de delitos. No solamente sabía acerca del plan de su madre sino que utilizó a su hermano, menor de edad, para distraer a los guardias del Inpec.

La exsenadora Merlano, que estaba realizándose un diseño de sonrisa, aprovechó el descuido de los guardias y recibió de su hija una maleta con varios elementos, entre ellos guantes de agarre para deportes extremos, una cuerda y ropa de cambio, que facilitaron su escape. Luego, se despidió del odontólogo Javier Cely y se lanzó por la ventana del consultorio para ser recibida por una motocicleta que la esperaba en la esquina de la 166 con séptima, al norte de Bogotá.

El odontólogo, por su parte, fue declarado inocente porque se determinó que nada tuvo que ver en la fuga de Merlano. Cabe mencionar que el próximo 13 de septiembre se conocerá la condena que deberá pagar la influenciadora.

