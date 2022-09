Greeicy reaccionó a curiosa interpretación musical de una niña durante un funeral: “Me ha hecho reír demasiado”

Greeicy Rendón, cantante colombiana. Foto: Instagram @greeicy

Una de las celebridades de la farándula nacional que más presente está en las redes sociales es Greeicy Rendón. La cantante caleña no solo realiza publicaciones en torno a sus labores como cantante y actriz, sino que también suele compartir videos bailando, de su vida en familia, de sus viajes, sus reflexiones sobre la vida y, por qué no, también de anécdotas o curiosas situaciones que la hacen reír.

Por ejemplo, este martes 6 de septiembre la actriz se dejó ver desde sus Historias de Instagram riendo bastante, al parecer, estaba sosteniendo una conversación con su pareja -Mike Bahía- a quien le dijo: “Pero ella está diciendo lo que es verdad, ella no está diciendo nada que no sea real, sino que ese momento tan genuino y tan bonito, tan honesto y tan real”.

Pero, ¿de qué estaba hablando la pareja de cantantes? Pues bien, la intérprete de ‘La canción’ aparentemente no había parado de reír con un video de una niña cantando en un funeral; la pequeña -quien tenía el ataúd en frente- entonó frases dirigidas al difunto(a) como: “Te amo a ti”, “cuánto yo te voy a amar”, “contigo yo voy”, entre otras cosas.

Sin embargo, después de estas cariñosas frases la niña llega a un momento de su interpretación en que empieza a cantar: “Lo van a enterrar, lo van a enterrar... ya se va, ya se va”. Es justamente este fragmento del video el que hizo reír a Greeicy.

Por lo tanto, después de hablar con Mike Bahía y antes de enseñar el video, la cantante explicó: “A lo que realmente iba con esta historia... es que les voy a mostrar un video que me ha hecho reír demasiado, pero no por la burla... pero ella lo hizo tan especial, entonces yo le decía a Michael (Mike Bahía) que si es verdad que después de la muerte el espíritu queda... lo que sea verdad y hay algo después de la muerte, ese espíritu de esa persona fue feliz, o sea, ojalá a mí me pase algo así...”.

No sobra decir que, se desconoce el origen del video y la cantante no amplió la información respecto de en qué plataforma lo encontró, por lo pronto, solo quiso compartir lo mucho que se rió con esta curiosa situación.

Aquí el video compartido por Greeicy Rendón:

“Salió mi lado más fan”, Greeicy expresó su emoción tras conocer a Rosalía:

Entre las actuales ocupaciones musicales que tiene Rosalía, la cantante española está enfocada en su ‘Motomami World Tour’ y Colombia fue uno de los países que visitó recientemente. De hecho, la intérprete de ‘Pienso en tu mirá’ hizo sonar su música en Bogotá el pasado miércoles 31 de agosto, para ser más específicos, su único concierto en el país se desarrolló en el Movistar Arena.

Por otro lado, fueron varias las celebridades colombianas que hicieron acto de presencia en el show de Rosalía, entre ellas la también cantante Greeicy Rendón. Incluso, desde sus redes sociales la artista colombiana dio cuenta de su emoción tras conocer a su colega española, de quien prácticamente se declaró fanática. De este modo, en su cuenta de Instagram la caleña compartió una galería que incluye fotografías y videos del momento en que tuvo frente a frente a la cantante y parte de la conversación que sostuvieron:

Aquí lo publicado por Greeicy Rendón sobre su encuentro con la cantante española, Rosalía:

“Salió mi lado más fan”, Greeicy expresó su emoción tras conocer a Rosalía. Foto: Instagram @greeicy

