El golfista colombiano Juan Sebastián Muñoz fue elegido para jugar la Presidents Cup 2022

Juan Sebastián Muñoz, quien es un golfista bogotano, busca su segundo título en el PGA Tour. - Agencia AFP.

Trevor Immelman, capitán del equipo Internacional de la ‘ Presidents Cup ’, confirmó a Sebastián Muñoz como parte de sus ‘picks’. Será el segundo golfista colombiano que juegue este evento en el que se enfrenta una selección de golfistas de Estados Unidos contra otra conformada por golfistas del resto del mundo no europeos, después de que lo hiciera Camilo Villegas en el 2009 en Harding Park Golf Club de San Francisco, California.

Justamente el histórico Camilo Villegas hace parte del equipo de asistentes que tiene Immelman para esta edición de la ‘Presidents Cup’, “Es muy emocionante para nosotros. Camilo es muy buen amigo mío, él estaba muy emocionado de que Sebastián se sume al equipo. Fue fundamental en la decisión”, comentó Trevor en rueda de prensa.

Y añadió: “He conocido a Sebastián en los últimos años, es un gran tipo y algo que me gusta de él en el ‘match play’ es que logra hacer pocos golpes. Eso es una gran ventaja, tiene un muy buen ‘ball strike’. Y fuera del campo, cualquiera que haya pasado un momento con él sabe que es muy abierto, calmado, así que creo que va a ser un punto estabilizador en el equipo”.

Sobre el hecho puntual de contar con Camilo Villegas entre sus asistentes, el capitán indicó: “Jugó la ‘Presidents Cup’ antes, en 2009. Hemos sido amigos por mucho tiempo, le tengo mucho respeto. Competimos en el Tour varias veces. Su pasión y energía me llevó siempre a su lado, es un tipo muy positivo. En las peores circunstancias siempre está positivo, con un gran ánimo. Ha sido una gran parte del equipo en los últimos meses, ha estado comprometido en todo, incluidas las elecciones y las combinaciones que podemos hacer en el juego. Estuvo en las finales del Korn Ferry Tour y aún así viajó con nosotros en Quai Hollow trabajando por el equipo”.

Quienes completan el equipo Internacional son Christian Bezuidenhout, Cameron Davis, Si Woo Kim, K.H. Lee, Taylor Pendrith, Corey Conners, Sungjae Im, Joohyung Kim, Hideki Matsuyama, Mito Pereira y Adam Scott. La página oficial del torneo que iniciará el próximo 20 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 25 del mismo mes destacó la temporada del golfista colombiano en la FedEx Cup y el RSM Classic.

La ‘Presidents Cup’ comenzó en 1994, con una competencia celebrada en el Robert Trent Jones Golf Club en el condado de Prince William, Virginia. A lo largo de más de 25 años, los mejores jugadores del mundo se han unido para competir por el equipo, el país y el honor de levantar el trofeo de la Copa Presidentes. Entre sus campeones más reconocidos se destacan Tiger Woods, el chileno Joaquin Niemann, el argentino Ángel Cabrera y el mexicano Abraham Ancer.

Nicolás Echeverría, el cuarto colombiano en integrarse al PGA Tour

Nicolás Echavarría hizo historia el pasado domingo 4 de septiembre en el Victoria National Golf Course de Newburgh al convertirse en el cuarto colombiano que consigue un estatus completo para el PGA Tour. El antioqueño presentó una tarjeta sin errores, con seis ‘birdies’ (en los hoyos 2, 8, 9, 12, 15 y 17) para completar 66 golpes, seis bajo el par del campo, y 271 (-17) en el acumulado de la semana, ubicándose en el Top-5 del evento final del Korn Ferry Tour.

Nicolas será el cuarto colombiano en llegar al máximo circuito con membresía, siguiendo los pasos de Eduardo Herrera, Camilo Villegas y Juan Sebastián Muñoz. “Aún no puedo creerlo, ha sido un gran año, estoy muy feliz por como he jugado, he sido más consistente que en los dos anteriores, estoy emocionado ahora que la ronda ha terminado y puedo celebrarlo”, dijo el colombiano en medio del festejo por su logro.

