“El Tico más rolo”: hinchas de Millonarios aplaudieron la actitud del jugador extranjero durante el clásico

Juan Pablo Vargas fue aplaudido frente Independiente Santa Fe. Imagen: VizzorImage / Felipe Caicedo / Staff

La jornada de clásicos en Colombia se vivió a flor de piel con importantes partidos en todo el territorio nacional. Son varias sorpresas las que quedaron tras la realización de estos encuentros, entre estas, un particular hecho en Bogotá, pues en la disputa entre Millonarios e Independiente Santa Fe, un jugador extranjero se hizo amar aún más por parte de los hinchas, debido a que entonó el himno de los bogotanos.

“Un rolo más”, trinan en redes sociales, pues el defensor costarricense Juan Pablo Vargas fue el centro de atención en los actos protocolarios previos al partido. Mientras la cámara televisiva realizaba las tomas de primer plano a la hora de los himnos, se notaba la pasión en cada uno de los jugadores de cara a este Derby, sin embargo, fue particular la actuación del ‘Tico’ Vargas, quien no pasó desapercibido en la transmisión.

Al pasar la toma, fue notorio cuando los jugadores, incluyendo Vargas cantaron:

“Entonemos un himno a tu cielo, a tu tierra y tu puro vivir ¡Blanca estrella que alumbra en los Andes! ¡Ancha senda que va al porvenir!. “Flor de razas, compendio y corona, en la patria no hay otra ni habrá nuestra voz la repiten los siglos: ¡Bogotá! ¡Bogotá! ¡Bogotá!”.

⚽➕¡Se eriza la piel, El Campín a todo pulmón cantando el himno de la hermosa capital! 💙🔥🦁



🎶 ¡Bogotá, Bogotá, Bogotá! 🎶#LALIGAxWIN pic.twitter.com/cBRTmpihev — Win Sports TV (@WinSportsTV) September 4, 2022

Cabe resaltar que el jugador suma minutos en Colombia desde el 2019, cuando llegó cedido desde el Herediano de su natal Costa Rica, sin embargo, fue en 2020 cuando arribó a los ‘Embajadores’ y se ha ganado el cariño de la gente por su positivo papel en la saga defensiva.

La joya del partido

Andrés ‘El Diablo’ Gómez se convirtió en la figura del clásico tras su doblete, pues los goles anotados permitieron al conjunto embajador llevarse la importante victoria. El profesor Alberto Gamero hizo referencia sobre el atacante:

“Lo de Gómez; es un muchacho que nosotros principalmente en el cuerpo técnico estamos tratando a ese jugador como un jugador más, no lo estamos tratando como una joya. Aquí se mima al jugador, pero se mima con trabajo, se mima con dedicación, se mima con humildad y me parece que Gómez lo que hoy está sintiendo es que está tranquilo y lo estamos arropando. A él siempre se la ha dicho que solo no va a ser bueno, le estamos ayudando a él para que sea un gran jugador”.

De igual forma, el timonel albiazul sostuvo que la proyección del delantero no es para Millonarios, pues el ideal es ubicar a Gómez en la Selección Colombia en un futuro. Los números del jugador son positivos y se convierten en el resultado de un proceso, pues ‘El Diablo’ ha fortalecido sus capacidades desde la cantera y Gamero confía en él, incluso lo proyectó al fútbol europeo.

“La idea es que sea de esos jugadores para nuestra Selección Colombia, un jugador para Europa, pero poco a poco, tiene cosas todavía por aprender, tiene cosas todavía por escuchar, por mejorar, pero me parece que va bien y lo que siempre he dicho; no es un jugador para Millonarios, es un jugador para la Selección Colombia, es un jugador por el cual ahora nos preocupamos aún más”, sostuvo el samario Alberto Gamero.

